Beşiktaş Başkan Adayı Gürkan Aksoy kimdir? Aksoy'un yönetim kurulu listesindeki isimler

Gürkan Aksoy, 1971 yılında İstanbul'da doğmuş bir iş insanı ve finans uzmanıdır. Eğitimini İngiltere'de tamamlamış olan Aksoy, uzun yıllardır Beşiktaş taraftarı ve kulüp üyesidir. Finans, gayrimenkul, yenilenebilir enerji, teknoloji girişimleri ve lojistik sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Aksoy Holding bünyesinde inşaat, finansal danışmanlık ve enerji sektörlerinde şirketleri bulunmaktadır.



2025 yılında Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulunda başkan adayı olarak öne çıkan Aksoy, adaylık için gerekli olan 250 imzayı toplayarak Divan Kurulu'na teslim etmiştir.



Aksoy'un yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:



"Levent Önkol, Işık Dumrul, Tolga Bal, İsmail Tatlılık, Feridun Özgiden, Ali Kızıltaş, Cem Şendur, Safiye Taylan, Bülent Erunsal, Çetin Yıldırım, Eralp Elmasdiken, Çağıl Geylan, Nihan Tüfekçioğlu, Nurettin Yılgın, Selçuk Akman"



