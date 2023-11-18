Beşiktaş Başkan adayı Hasan Arat: Seçim köprüden önce son çıkış

Beşiktaş'ta yaklaşan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi Başkan Adayı Hasan Arat, projelerini tanıttı.

Wolkswagen Arena'da "Beşiktaşlıların Yolu" ismiyle lansman düzenleyen Arat, seçimin Beşiktaş için "Köprüden önce son çıkış" olduğunu belirtti.

"Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek" diyen Hasan Arat'ın açıklamalarının tamamı ise şöyle;

BJK TV KURULACAK

"3 Aralık'tan sonra kimse Beşiktaş Başkanı'na parmak sallayamayacak. Gelin Beşiktaş'a sahip çıkın. Her oyunuz kıymetlidir. Konvansiyonel değil, dijital BJK TV'yi kuracağız. 7/24 açık kalacak."

BEŞİKTAŞ APP 25 MİLYON DOLAR GETİRECEK

Beşiktaş'ın haklarını gasp edenlerden hesap soran bir yönetim olacağız.

Beşiktaş'ın Dijital APP uygulamasını geliştireceğiz. Beşiktaş bireysel emeklilik fonunu kuracağız. Bu proje Beşiktaş'a yılda 25 milyon dolar para getirecek."

"DÜNYA YILDIZLARI ALACAĞIZ"

Beşiktaş'ın borcunu 4.5 yılda kapatacağız. Dünyaca ünlü takımlarla temas kuruyoruz. 5 Ocak'ta başlayan transfer dönemiyle Beşiktaş'a dünya yıldızlarını alacağız."

“BEŞİKTAŞ AVRUPA’DAN ELENDİ VE MİLYONLARCA EURO ZARAR ETTİ”

Beşiktaş’ın Avrupa’dan elenerek büyük zarar ettiğini ifade eden Arat, “Diğer aday 22 gün kala adaylığını ilan etti. Bu arada Beşiktaş Avrupa’dan elendi ve milyonlarca Euro zarar etti.

Adaylık başvurumuzu yaptık kulüp bize bilgileri vermedi. Yıllardır birbirini aklamaya çalışan yönetimler KPMG raporlarını kasaya kaldırdı.

Hepsi hesap soracağız diye geldi, birbirlerini hakladılar. Biz hukuk kurulu kuracağız. Onlarla beraber hareket edeceğiz. Biz hukuk ne gerekiyorsa onu yapacağız. 23 yılda tek tapu alınamadığı gibi tüm tapularımız heba edildi. Sayın 2’nci başkan 'Fulya’yı unutun' dedi, biz unutmayacağız.

Beşiktaşlıların vicdanı unutmayacak” şeklinde konuştu.

BU SEÇİM BEŞİKTAŞ'IN KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞIDIR

"Bu seçim Beşiktaş’ın köprüden önce son çıkışıdır. Bu kulübe yapılan üyeler kontrolsüz şekilde kulübe sokulmuştur.

Başkan 'Gelen herkesi üye yaptım nereden geldiklerini bilmiyorum' dedi. Bazı yöneticilerin neler yaptığını biliyoruz. 2024 Mayıs’ında camia büyük tehlike altındadır.

Bazı yönetici arkadaşlar derneklerini suistimal ederek oylarını pazarlamaları ibret alınacak bir konudur. Gelin Beşiktaş’a sahip çıkın. Her oyunuz kıymetli, gelin oyunuzu kullanın. Beşiktaşlılara kimse plazalardan oyunuzu şuna atın diyemez.

Beşiktaş halkın takımıdır. Beşiktaş’ın evlatları 10 yıldır mahkemelerde sürünürken bizim evlatlarımız suçsuz demediler. Gelin hep birlikte Beşiktaş’ı özgürleştirip özümüze dönelim. Kimse müdahale etmesin. Kimse icazet beklemesin.

Çalışanlar seçimden çekinmesin. Herkesin hakları korunacak. Ricam bazı kişilere seçim sürecinde kimseye kendinizi kullandırtmayın. Bu yola çıkarken taşıdığım düşünceyi bir kez daha ifade etmek istiyorum Bu kulüp bize şehitlerimizden, gazilerimizden, Şeref Bey’den, Baba Hakkı’dan, bizi göreve çağıran Süleyman Seba’dan emanet.

Beşiktaş’ı Türkiye’nin ve dünyanın en kurumsal kulüplerinden biri yapmaya söz verdik. Çıktığımız yol Beşiktaşlıların yoludur” ifadelerini kullandı."

“BU KULÜBÜ MENAJERLERE TESLİM ETMEYECEĞİZ”

Siyah-beyazlı ekibin altyapısından çıkan Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı ve Emirhan İlkhan’ın toplamda 10 milyon Euro’ya Avrupa’ya gittiğinin altını çizen Arat, Sayın Seba kulübü borçsuz ve kasada nakitle bıraktı.

Kulübün itibarı, kültürü, gelenekleri gitti menajerlerle yönetilen sistem geldi. Üç büyük kulüp toplandığı zaman Süleyman Seba'nın liderliğinde toplanırdı. Kararlar Beşiktaş Kulübü'nde alınırdı. Parası yoktu ama çok büyük itibarı vardı.

Rıdvan, Serdar ve Emirhan 10 milyon Euro'ya yurt dışına gitti. Braga'da Serdar'ın piyasa fiyatı 40 milyon Euro oldu. Onların yerine gelen oyuncu 90 dakika bile oynamadı. Bu kulübü menajerlere teslim etmeyeceğiz dedi.

"NECİP UYSAL BİZİM EVLADIMIZDIR"

"Necip Uysal bizim evladımızdır. 2004 yılında 12 yaşında özkaynak sporcusu olmuş. 2009'dan bu yana Necip'in oynadığı libero ve stoper pozisyonlarına 44 oyuncu alınmış, Necip bir tek kalecilik yapmamış. Harcamışlar harcamışlar ama Necip'in yerini kimse dolduramamış. Herkes futbol takımını soruyor.

Onlarla iletişim içinde olacağız. Beşiktaş kendi sporcu verisini kendi sakladığı bir sistem kuracağız. 14 yaşında çocukları alıp gidemeyecekler. Beşiktaş'ın 120 yıllık gücü ve itibarıyla transfer yapacağız.

Beşiktaş'ın kendi sporcu verisini sakladığı kurumsal bir sistemi olacak. Beşiktaş'ın kendi scout sistemi olacak. Beşiktaş altyapı sistemini Avrupa seviyesinde yeniden tasarlayacağız."

“YENİ GELİR KALEMLERİ OLUŞTURMAK İÇİN ACİL ÇÖZÜMLERE İHTİYAÇ VAR”

Yeni gelir kalemleri oluşturmak için acil çözümlere ihtiyaç var. Beşiktaşlılara özel dijital cüzdan ve kredi kartını da kapsayan sadakat programını hayata geçireceğiz. Yeni doğan bebeğimize Beşiktaş kartı verilecek. Burada biriken hesabıyla büyüdüğünde kulübümüze üye olabilecek.

Kartal Yuvaları'nda ve kafe, restoranlarda Beşiktaş puan kazandıracak. Kombine, üyelik aidatı ve kurum ödemelerinin yanı sıra İstanbul Kart'a puan aktarabilecek. Beşiktaş yatırım fonunu kuracağız. Beşiktaş girişim sermayesi fonunu kuracağız. Beşiktaş bireysel emeklilik fonunu kuracağız.

Beşiktaş uygulaması sayesinde özel şartlarda kredi kullanabilecek. Dünyanın önde gelen bankalarla ve yönetim şirketiyle prensip anlaşmasına vardık. Kazanılan puanlar tokena dönüştürülecek. Beşiktaş uygulamasıyla boş kalan koltuklara son dakika satışı yapılabilecek.

Kadınlar ve çocuklar için ayrı fırsatlar sunacağız. Üniversiteli gençler için finansal kolaylıklar sağlayacağız. Bu dijital proje Beşiktaş'a yılda 25 milyon dolar para getirecek.

Bizim yönetimimizde Türkiye'nin en iyi finansman yöneticileri var. Bu proje onlarla hazırlandı. Bu yöneticiler ve sizin desteğinizle Beşiktaş'ın borcunu 4,5 yılda kapatacağız. Beşiktaş Junior Club sayesinde bebekler kongre üyesi olacak ve geleceğin yüz bin kongre üyesini oluşturacağız.

“FEDA DÖNEMLERİNİ SONLANDIRACAĞIZ

Biz geldikten sonra FEDA dönemlerini sonlandıracağız. Biz bize yeteriz Beşiktaşlılar.

Beşiktaş'ın geleceği için gayrimenkul yatırımları yapacağız. Bu fon gayrimenkulleri geliştirecek ve her taraftarımız gücü oranında katılabilecek.

Girişim sermayesi yatırım fonuyla taraftarımız şirketlere önder yatırım yapıp ortak olacak. Bu şirketleri Beşiktaş'ın gücüyle büyüteceğiz. Beşiktaş bireysel emeklilik sistemi kuracağız.”

100. YIL FORMASI VE ÜRÜNLERİ SATIŞA SUNULACAK

Hasan Arat, Kartal Yuvaları'nı 81 ile yaymak istediklerini söyledi. Ayrıca göreve gelmelerin halinde taraftar tarafından oldukça beğenilen yüzüncü yıl forması ve ürünlerini satışa sunacaklarını belirtti.

“STATTA YAPILMASI GEREKEN ÇATI DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK”

Stadyumdaki akustik sorununu çözeceklerini ifade eden Hasan Arat, “Atiba’yı uğurladığımız gibi efsaneleri güzel uğurlayacağız. Statta yapılması gereken çatı değişikliği olacak. İnşallah Tüpraş o çatıyı yapar. En önemli sorun akustik sorunu. Bizi bütün dünya duyuyor. O konuyla ilgili çözüm bulacağız.

Panellerin boşluk olan kısımlarını tamamlayacağız. Çok önemli çalışmalar yaptık. Çatıyla birlikte bu konu çözülecek. Taraftarımızın statta oturma düzeniyle ilgili taleplerini hayata getireceğiz. Kale arakası tribününün kapasitesini yüzde 80 arttıracağız. Taraftarın tezahüratı olmadan maç kazanılamaz. Mekanın sahibi her zaman orada olacak. Beşiktaş’ın dünya tanınan simgesi ‘Kapalı’yı geri getireceğiz. Merak ediyorsunuz nasıl gelecek diye.

Orada localar var. Olduğu gibi oraya tek hale getireceğiz. Statta efsaneler tribünü kuracağız. Efsanelerimiz maça gelecek. En ünlü dünya takımlarıyla temas kuruyorum. 5 Ocak’ta başlayacak transfer döneminde dünya yıldızları Beşiktaş’a gelecek” ifadelerini kullandı.



“ANA HEDEFİMİZ EUROLEAGUE”

“Basketbol geçen sene küme düşüyordu sesimizi çıkartmadık. Allah korudu kümede kaldık. Bu sene Nedim Yücel geldi takım daha iyi. Ana hedefimiz Euroleague olacak."