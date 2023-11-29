Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı 200 milyon euroluk projesini açıkladı

Beşiktaş Kulübü başkan adayı Serdal Adalı düzenlediği bir basın toplantısıyla projelerini açıkladı.



Adalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar:



"Rıza hocamızın talepleriyle, 2-3 nokta transferle takımımıza ivme kazandırıp Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz. Bunun için görüşmeleri ve maddi hazırlıkları yaptık. 3 Aralık akşamı bu takviyeleri yapmak için vakit kaybetmeden harekete geçmek istiyoruz."



"VOLEYBOL VE BASKETBOL İÇİN KOMPLEKS PROJESİ"



"Basketbol ve voleybol için salon, antrenman tesislerinin yer alacağı Gain Yaşam Kompleksi'ni yaratacağız. 12 bin kişilik spor salonu olacak. Yeni yönetim kurulu üyesi adayımız Kaan Kasacı'ya teşekkür etmek istiyorum."



"200 MİLYON EURO GELİR ELDE EDİLECEK"



"İstanbul Havalimanı'na yakın mesafede yer alacak Beşiktaş Gayrimenkul Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Yarım milyon metrekarelik ağaçsız, eski bir maden arazisinin Beşiktaş'a kazandırılması için devletten onayımızı aldık, arsa sahipleriyle ön anlaşma yaptık. Buraya yapılacak gayrimenkullerle 200 milyon Euro gelir elde edilecek."



"BU GELİRLE BANKA BORÇLARI KAPATILACAK"



"Bu gelirin transfere harcanmamasını teminat altına almak zorundayız. Banka ve kamu borçlarını kapatacağız. Tüm geliri kulübün kasasına girmeden bankalara gitmesi konusunda planladık. Bu projeyi 4 yılda tamamlayacağız."

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