Beşiktaş Başkanı Adalı: “Bu karar milyonların aklıyla alay etmektir”

Beşiktaş, yeni transferler Yasin Özcan, Kristjan Asllani, Junior Olaitan, Hyeongyu Oh, Emmanuel Agbadou, Amir Murillo ve Devis Vasquez’in katılımlarıyla imza töreni gerçekleştiriyor.



Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı törende açıklamalarda bulunuyor.



Adalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar:



“Titiz bir çalışma yürüttük. Teknik ekibin talepleri doğrultusunda hırsına, çalışma disiplinlerine ve karakterlerine güvendiğimiz oyuncuları transfer ettik. Savaşan, üreten, mücadele eden, başarıya aç, genç ve tecrübeli isimlerin doğru şekilde harmanlandığı bir Beşiktaş istiyorum. Önümüzdeki 10 yıllık Beşiktaş planı, camiamızda heyecan yarattı.



“ASIL BAŞARI BURADADIR”

Yüzde 100 transfer başarısı diye bir şey yok. Hiçbir kulüp bunu yapamıyor. Biz de isteriz aldığımız her futbolcu takıma tam uyum sağlasın ve çok iyi performans göstersin. Ancak bazen yetenekleri tartışılmaz olsa bile ülkeye veya takıma uyum sorunu yaşanabiliyor.

Bizim transfer döneminde en büyük başarılarımızdan biri de beklediğimiz verimi alamadığımızda veya iyi bir teklif geldiğinde yolları faydalı şekilde ayırmayı bilmemiz oldu. Bu ayrılıklarda maddi kayıp yaşamadığımız gibi aksine önemli kazanımlar elde ettik. Maaş yükümüzü düşürdük, yaş ortalamasını aşağı çektik, takım kalitesini yükselttik. Asıl başarı buradadır. Teknik heyetimiz de bu tablodan ve takımın geleceğinden oldukça umutlu. Artık söz teknik ekibimiz ve futbolcularımızda.



“BU KARAR MİLYONLARIN AKLIYLA ALAY ETMEKTİR”

Bu arada geçtiğimiz hafta yapmış olduğum çağrıya karşılık vererek Alanya maçında tribünlerde olan taraftarımızın sergilediği o muazzam duruş, Beşiktaş’ın sahipsiz olmadığını bir kez daha kanıtladı. Ancak ne yazık ki, sahada futbolun güzelliğini değil, hakem eliyle yazılan bir skandalı konuşmak zorunda kalıyoruz. Bakın, karşımızda bir 'matematik mucizesi' var! Sadece tek bir pozisyonda, VAR monitörü başında 5 buçuk-6 dakika harcayan bir hakem; onca oyuncu değişikliğine, onca duraklamaya ve sakatlığa rağmen maçın sonuna toplamda sadece 6 dakika ekliyor. Bu karar kuralları bilmemek değil, Beşiktaş camiasının ve ekran başındaki milyonların aklıyla alay etmektir!"