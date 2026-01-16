Beşiktaş Başkanı Adalı "Gitmek istiyor" diyerek ayrılacak isimleri tek tek açıkladı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Adalı, Rafa Silva'yı Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica'nın istediğini ifade etti. Adalı, ayrılması muhtemel isimler ve gelen teklifleri de sıraladı.



Adalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar:



Aşağı yukarı 1–1,5 aydır teknik ekip, transfer konusunda sıkı bir çalışma içinde. Tahmin ediyorum, önümüzdeki bir hafta içinde üzerinde çalıştığımız futbolcularla ilgili bir sonuç alırız.



Transferin gecikmesinin parayla pulla alakası yok. Demir Ege'ye teklif var, kendisi de gitmek istiyor. Gidebilecekler listesinde Rafa Silva da var. Abraham'a teklif var ancak gitmesine sıcak bakmıyoruz.



Rafa'ya Benfica'dan Abraham'a Aston Villa'dan teklifler var. İstediğimiz şekilde bir teklif gelirse Rafa gider, Benfica’da oynar ama o çizgiye gelmedikten sonra Rafa burada kalır. Teknik ekibimizin savunma bölgesine istekleri var. Paulista ve Jurasek gitti, böyle bir ihtiyaç doğdu ki oyuncular gitmeden de istekleri o yöndeydi. Hocanın forvet alalım gibi bir isteği yok, sol kanat, stoper ve emin olduğumuz bir 6 numara bakıyoruz.



Filip Jörgensen gelmek istiyor. Oradaki sıkıntı, kulübünde kiralama limitlerinin dolu olması. Onun için bekliyoruz."



AYRILAN İSİMLER



Demir Ege Tıknaz için Braga'nın 5 milyon euroluk teklif yaptığı iddia edilmişti.



Beşiktaş'ta daha önce Paulista, Mert Günok ve Jurasek ile yollar ayrılmıştı.