Beşiktaş Başkanı Adalı, Solskjaer kararını açıkladı

Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in

takımın başında kalacağını ifade etti.



Adalı, "Solskjaer süre vereceğiz. Onun bizde kredisi var. Psikolojik ve mental olarak diplerdeyken taşın altına elini koyan, kaçmayan hocanın elbette bir kredisi olacak. Transferleri tamamlayınca artık top hocada olacak. Büyük takım oyunu oynayan bir takımı kendisinden bekleyeceğiz. Her mağlubiyette, en ufak olay da hoca, oyuncular ve başka gitsin. Son 3 senede yaşadıklarımızı bir hatırlayalım. Bunun kime faydası var?" dedi.

"GELMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"



Jadon Sancho transferi için de konuşan Adalı, "Camianın istediği kadar ben de çok istiyorum. Önemli olan bizim çok istememiz değil. Birincisi futbolcunun Türkiye'ye gelmek istemesi çok önemli. İkincisi bizim de bir bütçemiz var. Gelmesi için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

"KEREM'İ BIRAKMAYACAKLAR"



"Orkun için Benfica ile görüşürken Kerem Aktürkoğlu konusunu da konuştuk. Benim aldığım izlenim bu sezon Kerem'i bırakmayacaklar. O bölgede bir oyuncuları da sakatlandı. Kerem'e çok ihtiyaçları olduğunu söyledikleri için Benfica ile bir pazarlığımız olmadı. Benfica da zaten Kerem Türkiye'ye gelirse bizde oynamak istediğini biliyor."



6 saat bir futbolcunun üzerinde çalışıyoruz diyen Adalı transfer hakkında sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önceliğimiz sol açık ve sağ bek. Özellikle sol açık. Sağ bekte sahaya çıkacak futbolcumuz var. Tüm ağırlığımızı sol kanada verdik. Rıdvan Yılmaz'la görüştük. Biten bir şey yok. Menajeri ve kulübüyle konuşuyoruz.



Emerson Royal konusunda söyleyecek çok şeyimiz var. 'Flamengo'yu tercih ettim, projelerine inandım' diyor. Başarılar diliyorum ama öyle değil. Beşiktaş'ın bir ciddiyeti var, oturup futbolcu dedikodusu yapmam. Beşiktaş bir transferden vazgeçiyorsa, iyi bir sebebi vardır. 'Sosyal medyanın baskısıyla vazgeçildi' gibi bir algı yapılıyor. Hiç öyle bir şey yok. Ciddi sebebimiz var. O sebep, bizde kalsın."

