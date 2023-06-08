Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ofsaytımsının arkasına penaltımsıları eklerseniz şampiyonumsu olursunuz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi düzenlediği basın toplantısında biten sezonu değerlendirdi.



İşte Çebi'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları;



"2-3 takviye ile önümüzdeki sezon şampiyonluğun en büyük adayı biz olacağız. Şenol hocamızla yola devam edeceğiz. Bu süreçte biz görevimize devam edeceğiz. Camiamız içerisinde gereksiz bir seçim atmosferi yaratıldı. Bir mücadele, bir savaş elbirliğiyle yürütülür. Çok iyi bir takım yaptık. Sakatlıklar yakamızı bırakmadı. Ghezzal'ı uzun süre kullanamadık. Kalecimiz iyi sezon geçirdi ama 2-3 ay geç geldi. Josef sakatlandı. Tüm bu sakatlıklar bizi beklentimizin dışına taşımıştır. Seneye inşallah bunlar olmaz. Gereken kadroyu kurup Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşımaya çalışacağız."



"DURSUN ÖZBEK ÖZÜR DİLEMELİ"



"Dursun Özbek'in '6 puan olsa da ne fark eder. Ofsaytımsı maç olsa da ne fark eder?' gibi bir söylemi var. 6 puanı silip, Sivasspor maçını eklerseniz, 9 puan eder. Çok şey fark eder. Arkanıza aldığınız rüzgar, rakiplerinizin moralini bozduğunuz tavır, deprem nedeniyle 3 puan yazılması... Ofsaytımsının arkasına, penaltımsıları eklerseniz, şampiyonumsu olursunuz. Başkanlar, taraftar tavrıyla konuşmamalı. Zafer sarhoşluğudur, anlıyorum. Ama çıkıp özür dilemeli. Galatasaray ve Fenerbahçe, biz konuşurken ağzını bile açmadı! Şimdi lig bitince çıkıp 'Ne fark eder?' diyorsunuz! Bu ifadeler hoş değil, spor camiası hoşlanmaz."



"Erden Timur'un konuşmasını bekliyoruz. Elindekileri çok süratli şekilde açıklamasını bekliyoruz. 'Ligi bitirtmem' diyordunuz ama lig bitti! İşinize geldiği gibi konuşuyorsunuz. Kavga etmekten korkup, kaçıyorsunuz. Ama abiniz gelince, çıkıp kavgada hırlamaya başlıyorsunuz. 8 puan fark açılınca konuşuyorsunuz, demek durum bu. 5 puan fark olsa, Dursun Özbek nasıl açıklama yapacaktı?"

Eski Fenerbahçeli Serhiy Rebrov Ukrayna Milli Futbol Takımı'nda Haberi Görüntüle