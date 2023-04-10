Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: TFF kulüplere baskı yaptı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ligden çekilen takımlar hakkındaki kararı hakkında açıklamalarda bulundu.



Çebi, "TFF Başkanı, 5 çekimser kulübe baskı yaparak kararlarını değiştirdi. Bu görüşmeden sonra güncel kararı destekleyen kulüp sayısı 6'dan 11’e çıktı. Biz, ligin bu şekilde tescil edilmesini adil ve adaletli bulmuyoruz." dedi.



"DURMASI GEREKEN YERİ BİLECEK"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi eleştiren Çebi, "TFF ve TFF Başkanı 'kabadayı' tarzı ile Beşiktaş'a hitap edemez. Geldiği gün elini kürsüye vurmaya kalktı. Durması gereken yeri bilecek. Burası Beşiktaş." diye konuştu.

"ISMAEL'E GÖREV VERDİĞİM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM"

Beşiktaş Başkanı, ligin 11. haftasında yolların ayrıldığı Valerien Ismael için ise “Puan ortalamasına baktığınızda Şenol Güneş başarılı, Valerien Ismael başarısız. Fakat ben Valerien Ismael’e görev verdiğim için pişman değilim. Kimse bana ‘sezona Valerien Ismael ile başladığım için pişmanım’ dedirtemez.” yorumunda bulundu.

"REDMOND KALMAK İSTİYOR"

Ahmet Nur Çebi, son dönemde form grafiği yükselen İngiliz futbolcu Redmond'ın Beşiktaş'ta kalmak istediğini belirterek, "İstek varsa yola çıkacağız. Kendisi devam etmek istediğini söyledi. Biz de kendisi ile anlaşmaya çalışacağız.” dedi.