Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den istifa iddiasına açıklama: İşimin başındayım

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"Üzerimde oluşturulan baskılara karşı açıklama yapmak için buradayım. Şov yapmadan meseleleri çözmeye çalışıyorum. İşimin başındayım. İşimle uğraşmak zorundayım. Takipçi sayısını artırmak için benim buradan gideceğimi söylüyorlar. Beşiktaş'a zarar vermeyin. Ben en yüksek oyla ve en zor dönemde seçilmiş bir başkanım."



"Herkes evinde otururken 4 kez covid oldum işimin başındayım. Kimseye pabuç bırakmayacağım. Arkadaşlarımı bezdirmek için uğraşanlar var. Hepinize cevap vereceğim."

"SONUNA KADAR BURADAYIM"



"Bana değil biraz makama saygı bekliyorum. Bizim bir tarzımız var. Sosyal medya çıktı mertlik bozuldu. Otomatik bir düzen var. Sonuna kadar buradayım. Beşiktaş'ın kongresi 'İşin bitti' diyene kadar gitmeyeceğim. Taraftarla aramda hiçbir sorunum yok."

"BİRAZ SABIRLI OLUN, SON GÜLEN İYİ GÜLER"



"Bilet fiyatlarımız rakiplerimizin altında. Ama yayın gelirinin düştüğü bu süreçte birileri nasıl bu transferleri yapıyor, bilemiyorum. Ben Beşiktaş'ı milletin yıldız transfer beklentisi için ateşe atmam. Bir futbolcunun 2 ay maaşını ödemeyince çekip gitmeye ve yargıya taşıma hakkı var. UEFA ile taahhütname imzaladık. Gelir ve giderleri dengelemek zorundayız. Biraz sabırlı olun, son gülen iyi güler."

"TFF'ye mektup gönderdik. Hata olduğunu kabul ettiler. Hataysa maçın tekrar edilmesini istiyoruz. Başarız olunca hakkımız varsa başarıda da hakkımız var. Arayanlar 'Aman başkan Seba'ya yaptılar bu hale geldik' yapma diyorlar. Beşiktaşlı duruşumdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim."

"Talisca istenir ama kulübüne başvuru yaptık cevap 'Hayır'. Ramos için uğraştık. Yıllık 25 milyondan 2 yılda vergilerle beraber 50 milyon euro gibi bir rakam istedi."

"TFF, bizimle uğraşana kadar, yayın gelirini arttırsın. Marka değeri düşüyorsa, sizin de payınız var. Mevcut hakemlerle, bir önceki hakemlerle kavga ettiysem, hala göreve devam ediyorlarsa; yeni gelenleri de berbat ediyorsunuz! Bunları neden sıfırlayamıyorsunuz? Eski 10 tane zaten benimle sorunlu, 'Gitsinler' demişim. 10 yeni hakemin beyinlerini kim bilir nasıl yıkıyorlar. Oradan Beşiktaş'a hainlik geliyorsa, hesabını soracağım."

"Halil'in babası 'Oğlum Beşiktaş'ta oynamak istiyor' diye Şenol hocayı arıyor. Hocada beni arıyor. Sonra babası 'Galatasaray fazla para veriyor' diyor. Şenol hoca 'Bu kafada adamı bırak gitsin' dedi."