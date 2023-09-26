Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den istifa tezahüratına cevap

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi istifa etmesi yönünde yapılan tezahüratlara yanıt verdi.



Çebi, "Neden istifa diye bağırılıyor ben de bilemiyorum. Çağrıda bulunayım buradan, bana da anlatsınlar. Ne istediklerini gerçekten bilmiyorum." dedi.



"Her cuma günü öğleden sonra arkadaşları burada bekliyorum." diyen Çebi, "Her Beşiktaşlı gelip neden ıslıkladığını, istifa diye bağırdığını gelip bana anlatabilirler. Neden böyle yaptıklarını gerçekten bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

"EKONOMİ DÜZGÜN GİDİYOR"



Çebi, "Konu ekonomiyse, ekonomi düzgün gidiyor. Spor biraz kısmet bazen şans. Sabırla bekleyin bence. Taraftara sabır diliyorum. Sorunlarını benimle paylaşsınlar." diye konuştu.