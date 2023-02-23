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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Süper Lig için play-off önerisi

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin lig şampiyonunun belirlenmesi için play-off sistemi önerisinde bulundu. Bu önerinin Fenerbahçe ve Galatasaray dışındaki takımlardan destek gördüğü öğrenildi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Süper Lig için play-off önerisi

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Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından Kulüpler Birliği toplantısında sürpriz bir öneri yapıldı.

'de Hatayspor ve Gaziantep FK'nın ligden çekilmesinin ardından Kulüpler Birliği Vakfı'nın son toplantısında Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin lig şampiyonunun belirlenmesi için play-off sistemini önerdiği belirtildi.

Sözcü'de yer alan habere göre; Bu önerinin Galatasaray ve Fenerbahçe dışındaki takımlardan destek gördüğü aktarıldı. Kulüplerin Hatayspor ve Gaziantep FK'nın ligden çekilmesiyle birlikte haksız rekabet ortamının oluştuğu ve eşitlik ilkesinin ortadan kalktığını savunduğu kaydedildi.

Kulüpler Birliği Vakfı'ndan ortak bir karar çıkmadığı için kulüplerin bireysel olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapacağı ifade edildi.

Süper Lig'de daha önce 2011-12 sezonunda şampiyon play-off maçlarının ardından belli olmuştu.

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