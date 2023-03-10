Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Kayserispor'a Onur Bulut tepkisi: Kendilerine çeki düzen versinler

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 'Bırakmam Seni Türkiyem' kampanyası çerçevesinde basın toplantısı düzenledi.



Vodafone Park'ta düzenlenen toplantıya Başkan Çebi'nin yanı sıra Asbaşkan Serhan Çetinsaya ve Genel Sekreter Mehtap Ferah da katıldı.



Başkan Çebi, ilk olarak şunları söyledi:



"Yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını sarmak için başlattığımız kampanyayı sunmak için toplandık. Türk haltının nasıl birlik ve beraberlik içinde olduğunu gösteren bir felaket yaşadık. Yaraları sarmak için uğraşan herkese teşekkür ediyorum. Unutmamalıyız, devam etmeliyiz ve bırakmamalıyız. Biz bugün Bırakmam Seni Türkiyem kampanyasıyla depremde zarar gören ailelere ve insanlarımıza katkı vermeye devam edeceğiz.



Depremin hemen ardından başlattığımız yardım kampanyası ve destek çalışmalarımız amacına ulaşmıştır. Yeterli olmamıştır ama amacına ulaşmıştır, devam etmektedir. Stadımızın merkezi bir yerde olması nedeniyle yardımseverlerin getirdiği her şeyi teslim aldık. Bu operasyon günlerce devam etti. Yönetici arkadaşlarımıza ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Yardım kampanyamız devam ediyor. Özellikle derneklerimizin verdiği katkılarla çok sağlıklı şekilde yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşması sağlandı. Yurt içinde 170, yurt dışında 40 olan derneklerimizin 60 bine yakın üyesi var. Verdikleri destek çok önemli."



Hatay ziyaretinde gördüğü tablonun çok kötü olduğu dile getiren Başkan Çebi, "Bu işin peşini bırakmamamız gerekiyor. Hatayspor'u ziyaret giderken çökmüş iki okulu gördükten sonra çocuklarımız için okul yapmamız gerektiği algısı oluştu. Bu kampanyaya bu sebeple başlattık. 'Omuz omuza' kampanyasına da 'Tek Yürek' kampanyasının içerisinde de bulunduk. Beşiktaşımızın oluşturduğu kampanyayı bugün başlatıyoruz" dedi.



YÖNETİM KURULUNDAN 10 MİLYON TL BAĞIŞ



Bugüne kadar camia olarak verilen desteklere teşekkür eden Çebi, "Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından olduğumuzu biliyoruz. Artık çocuklarımızın yanında olduğumuz hissettirmek için "Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyasını başlatıyoruz.



Bekir diye bir kardeşimizin kumbarasında 500 lira var. Bu 500 lira kampanyanın başlangıcı olacak. Bekir'e çok teşekkür ediyorum. Böyle bir çocuğun bu duygularla yaşadığı ülkenin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Tüm Beşiktaş camiasını Bekir gibi olmaya davet ediyorum. Özellikle iş adamlarımızın okullara isimlerini verebileceklerini de söyleyeyim. Dolayısıyla "Bırakmam Seni Türkiyem" hesabımız bugün açıldı. 50 liralık bağışları "Bırakmam" yazarak 1903'e gönderebilirsiniz. Sadece Beşiktaş taraftarları değil, bütün takımlara gönül verenleri bu kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz.



Bekir kardeşimizin 500 lirasının yanı sıra, biz de yönetim kurulu olarak 10 milyon lira veriyoruz. Umarım devamını muhteşem şekilde tamamlayacağız." dedi.



Bu arada Çebi, en az 6 bölgeye 6 okul yapmayı planladıklarını söyledi.



"BURADAYIM VE GÖREVE DEVAM EDECEĞİM"



"Beşiktaş Başkanlığından daha büyük bir onur göremiyorum" Çebi, sözlerine şöyle devam etti;



"Buradayım ve göreve devam edeceğim. Rakiplerimizin ekmeğine yağ sürmeyi bırakalım. Bir şey söylemek isteyen varsa, bugünden itibaren her cuma günü saat 15.00-17.00 arasını kendilerine ayırıyorum. Beşiktaş başkanına yalanla, iftirayla muhalefet yapılmaz. Bir şey söylemek isteyen varsa, gelip burada benimle görüşme yapabilirler."



"GEREKSİZ YERE GEVEZELİK EDİLMESİNİ DOĞRU BULMUYORUM"



Başkan Çebi, Onur Bulut transferiyle ilgili yöneltilen bir soru üzerine de, "Onur Bulut transferi bizim için normal, etik bir transfer olmaktan başka bir şey değildir. Kayserisporlu yöneticiler eğer haklı olduklarını düşünüyorlarsa gidecekleri makamlar bellidir. Gereksiz yere gevezelik edilmesini doğru bulmuyorum. Kendilerine çeki düzen versinler, burası Beşiktaş. Bir futbolcu size gider ayak 1 milyon euro kazandırıyorsa ve bunu yapmak için bir kağıt parçasına imza atıyorsa, ona saygı duymanız gerekir. Bir şekilde ona, bir odada kumpas kurmak yakışık değildir. Yöneticilik ve başkanlık, babalık ve abilik yapmanızı gerektirir. Emekçi bir çocuğun hakkına tecavüz etmek ahlaki değildir. Önce abi ve baba olmayı becereceksiniz. Sonra yönetici olmayı becereceksiniz. Ben sessiz kalmıştım şu ana kadar ama orada bir durun bakalım. Hukuk orada, gidin çözün. Haklı olan çok konuşmaz, gereğini yapar" ifadelerini kullandı.



PLAY-OFF KONUSU



Ayrıca Çebi, Play-off konusunda da, "Play-off konusunu da tartışalım, ligden çekilen takımların durumunu da tartışalım. Birilerinin menfaati için bir gecede karar alamazsınız. Bu karar alınması hiç doğru değildi. Yaptıkları açıklama da, beni kamuoyunda zor durumda bırakan bir açıklamadır" yorumunu yaptı.



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