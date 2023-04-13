Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye 28 gün hak mahrumiyeti cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye 28 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.



TFF'den yapılan açıklamada, Çebi'ye, sportmenliğe aykırı hareket ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle 28 gün hak mahrumiyetinin yanı sıra 66 bin 500 lira para cezası verildiği belirtildi.



Kurulun, Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki'ye ise sportmenliğe aykırı hareketleriyle, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları sebebiyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası uyguladığı ifade edildi.



Fenerbahçe'nin çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 250 bin lira, yöneticisinin açıklamaları sebebiyle de 200 bin lira olmak üzere toplamda 450 bin lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.





Çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle Trabzonspor'a 190 bin, VavaCars Fatih Karagümrük ve MKE Ankaragücü'ne 175'er bin lira para cezası verildiği aktarıldı.



Saha olayları sebebiyle Yukatel Kayserispor'a 50 bin, Fraport TAV Antalyaspor'a ise 56 bin lira para cezası kesildiği belirtildi.



Kurulun ayrıca Trabzonspor ve Fenerbahçeli bazı taraftarların dış saha maçı için, MKE Ankaragücü ve VavaCars Fatih Karagümrüklü bazı taraftarların ise iç saha müsabakaları için passolig kartlarını bloke ettiği duyuruldu.



AHMET NUR ÇEBİ NE DEMİŞTİ?



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor'un Spor Toto Süper Lig'den çekilmesinin ardından verdiği kararı eleştirirken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamalarına tepki göstermişti.



Çebi, Biz bu işin sonuna kadar gideceğiz. Ligin bu şekilde tescil edilmesini doğru bulmuyoruz. Adil ve adaletli olduğunu düşünmüyoruz. Bu kararla ilgili UEFA'ya gideceğim." diye konuşmuştu.



Kararın Fenerbahçe ve Galatasaray'ın durumu göz önünde bulundurularak verildiğini iddia eden Beşiktaş Başkanı, "Tabloyu önlerine aldılar. Kimler etkileniyor diye baktılar. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın olumlu etkileneceğini düşünerek bu kararı verdiler. Cesaretleri varsa bizim istediğimiz kararı versinler, o zaman görürüz." demişti.



Çebi, Beşiktaş'ın 4-2 kazandığı Fenerbahçe derbisindeki hakem yönetimine de tepki göstererek, "Fenerbahçe maçını 11'e 10 değil, 14'e 10 oynadık. Fenerbahçe, 11 futbolcu ile sahadaydı. Taraftarı 12, Umut Meler 13, VAR hakemi Alper Ulusoy Fenerbahçe'nin 14. oyuncusuydu." diye konuşmuştu.