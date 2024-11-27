Beşiktaş Başkanı Arat'tan istifa kararı: Sahici sarsıntılar, yalancı dengelerden daha iyidir

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa kararı aldı.

Arat kararın ardından, "Ayrılık kararları açıkladık. Birçok karar alma durumunda kaldık. Dramatik sıkıntılar yaşadık, taraftarımız üzgün. Gün gelir yollarınızı ayırırsınız. Sahici sarsıntılar, yalancı dengelerden daha iyidir. Kulübümüzün daha iyi yolunda devam etmesi için sarsıntıları uyarı olarak görüyoruz. Futbol AŞ'nin patronu Hüseyin Yücel, Mete Vardar, Onur Göçmez ve Feyyaz Uçar'dır. Ben ağırlıklı olarak kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım. Bunun doğru olacağına inanıyoruz. Belirli hatalarımız olduysa bunun bilincindeyiz." diye konuştu.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklama şöyle:

"Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulumuz 27 Kasım 2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;



1- Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin Yücel’in getirilmesine,



2- Beşiktaş JK profesyonel futbol takımı sorumluluğuna Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanları Mete Vardar ve Onur Göçmez ile Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar’ın getirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir."

KAP bildirisinde ise şu ifadeler yer aldı:



"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.11.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hasan ARAT'ın Yönetim Kurulu Başkanlığından ve üyeliğinden istifasının kabulüne, istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Hüseyin YÜCEL'in TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir."



NE OLMUŞTU?



Siyah-beyazlılarda alınan kötü sonuçların ardından kriz yaşanmıştı. Dün gece Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel'in görevine son verilmişti.



Daha sonra Asbaşkan Onur Göçmez ve yönetim kurulu üyesi Işıl Zeybek de istifasını sunmuştu. Ancak Göçmez'in istifası kabul edilmemiş ve görevine geri dönmüştü.



Beşiktaş bu istifa kararlarının ardından Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü Okay Karacan'la da yollarını ayırmıştı.