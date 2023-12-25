Beşiktaş Başkanı Arat'tan teknik direktör ve kadro dışı açıklaması

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat teknik direktör ve kadro dışı kalan futbolcular hakkında konuştu.

Arat, "Bu sporcular (Kadro dışı kalanlar), kontratlı sporcularımız. Antrenörümüz gelince bu kararı değerlendirecektir. Bu sporcularla çalışmaya devam edeceğiz. Kararı, yeni gelen antrenörümüz verecektir." dedi.

"Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar çok ciddi çalışmalar yapıyor." diyen Arat, "Sakat ve dışarıda antrenman yapan oyuncularımızın dönmesini yeni antrenörümüz verecektir. Antrenörümüz belli olur olmaz kararı en kısa sürede bildireceğiz." ifadelerini kullandı.

"GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ HOCALAR VAR"



Arat sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim kendi ifademiz olmadan ortaya çıkan isimlerin konuşulmasına çok itibar etmemek lazım. Görüştüğümüz hocalar var. Çok kısa sürede açıklanacaktır. Bu bilgiyi bizden duymanız gerekiyor. Yakındır, çok uzak değil, yakın zamanda bir açıklama yapılacaktır."