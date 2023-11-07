Beşiktaş Başkanı Çebi: Aday olmamaya karar verdim

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bugün içinde bulunduğumuz, özellikle futboldan kaynaklanan sıkıntılı bir durum var. Üzüntü ve acısını çektiğim süreç yıpratıcı oldu. Camianın birlikte ve beraberliğe ihtiyacı olduğu için aday olmamaya karar verdim. Camianın kan değişimine ve enerjiye ihtiyacı var.

120. yılda Beşiktaş'ın başkanlığını yaptım, Cumhuriyetimizin 100. yılında Beşiktaş'ın başkanlığını yaptım. Benim için ayrı bir gurur. Bu gururu bana yaşatan tüm camiama teşekkür ediyorum.

Seçim süreci başında başkan olmamaya aday vermiştim ancak süreci uzun tutma sebebim, baskın seçim olmasın istememdi. Açıklamayı 13 Kasım'da, milli takım arasında yapacaktım ancak son gelişmeler beni daha hızlı açıklama yapmaya itti.

Taraftarlarımızı çok iyi anlıyorum. Çünkü ben de her maçtan sonra üzülüyorum. Belki kapalı kapılar arkasında kapıları yumrukladım.

Gelecek Beşiktaş yönetimi, bizim yönetimimizi de didik didik incelemeli! Bu artık Beşiktaş'ta bir gelenek olmalı.

"TFF BAŞARISIZDIR"



TFF başarısızdır. TFF'yi bu arkadaşların yönetemeyeceğini ilk söyleyenlerden biriyim. TFF ile hep beraber mücadele edeceğiz. Deprem döneminde bana söylenenleri unutmayacağım. Haklarımı helal etmiyorum.



Kimse benim çocuklarıma küfür edemez. Eleştirileri kabul ediyorum. Vasiyetimdir, lütfen bu azınlığı içinizden temizleyin. Bunlar Beşiktaşlı olamazlar, gelin benden özür dileyin. Benden özür dilemeyenlerin bundan sonra hayatlarında takipçisi olacağım.

"BAŞARI GELİRSE BANA DA PAY VERİN"

TFF ile ben kavga ederken diğer kulüp başkanları kenarda beklediler. Başarı ona buna baskı yaparak başarılı olmaksa ben bunu yapamadım, özür dilerim.

Beşiktaş'ın parasını çaldırmadım, yedirmedim. Yarın başarı gelirse bana da pay verin arkadaşlar. Sosyal medyada takip işini bitirin.

Hakkınızı helal edin."