Beşiktaş Başkanı Çebi'den hakem uyarısı: Beşiktaş-Galatasaray maçına umarım yansımaz

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında bugün saat 20.00'de Atakaş Hatayspor ile yapacakları maç için Hatay'da bulunan Başkan Çebi, Vali Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.



Ardından Atatürk Caddesi'nde bulunan Kartal Yuvası mağazasına geçen Çebi, burada taraftarlar buluşup hatıra fotoğrafı çektirdi.



Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Başkan Çebi, Hatay'dan iyi bir sonuçla geri dönmeyi arzu ettiklerini söyledi.



Çebi, Hatay'daki dünyaya örnek olacak hoşgörünün spora da yansımasını diledi.



Son günlerde hakemlerin çok konuşulmasıyla ilgili soru üzerine Çebi, "Hakemlerle ilgili hoşgörü olmaz. Hakemlik müessesesi önemlidir. Adalet dağıtır. Adaleti dağıtamayanlara hoşgörü olmaz. Benim bahsettiğim hoşgörü taraftarın birbirine yapacağı hoşgörüdür." diye konuştu.



Dün Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in ve daha önce de Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın hakem kararlarıyla ilgili açıklamalarının olduğunu hatırlatan Çebi, şöyle devam etti:



"Herkesin oluyor. Ben bunu bir sene evvel söyledim. 'Bu hakem arkadaşlarımızı değiştirelim' dediğimde, hakemlere bunu kötülük anlamında söylemedim. Bir kan ve hava değişikliğinde fayda vardı. Maalesef gidenleri tekrar geri getirildiler. Neden geri getirildiler bilmiyorum. Biz değişsinler dediğimizde, 'Bu uygulama yapıldı.' denildi. Hakemlerin birçoğunun görevlerine son verilerek yeni hakem arkadaşlarla yola devam edilirken birden bire tekrar bu hakem arkadaşlar geri getirildi. Bunun doğru olmadığını söylediğimde, diğer kulüplerden birçoğu 'Belki yapılmalıydı ama zamanlama olarak bu doğru değil, sezon bittikten sonra' dediler. Eski hakemler sezon bittikten sonra devam etti, ama kimse sesini çıkartmadı. Şimdi herkes veryansın 'yandım anam' diye bağırıyor, ama geç kaldılar. İnşallah toparlarlar."



BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI



Önlerindeki Galatasaray maçına değinen Çebi, şunları kaydetti:



"Önümüzde Galatasaray ile Beşiktaş maçı da var, çok hassas olunması gereken bir süreç. Şimdi Galatasaray haksızlığa uğradığını iddia ederek serzenişte bulunuyor. Muhtemelen onların da canları yanmıştır. Anlayışla karşılıyorum ancak bunun Beşiktaş-Galatasaray maçında hakemleri yanlış yönlendirebilecek, ödün verebilecek, yapılan hataların telafisinin şeklen veya kasıtlı olarak yapacakları bir maç olmamasını diliyorum. Her iki taraf için de maç bittiğinde hakemlerden şikayet etmedikleri bir maç olmasını diliyorum. Birinin bugün canı yandı deyip, eyyamcılık yapıp öteki maçta ötekine sahip çıkmak gibi bir sonuçla umarım karşılaşmayız. Yani eyyamcılığa gerek yok. Hakemler her maça, birisinin hatasını bir öteki maçta düzeltecekmiş mantalitesiyle sahaya çıkmamaları lazım. Bu Beşiktaş-Galatasaray maçına umarım yansımaz. En önemlisi de bugün başkasına yapılan haksızlığa müdahale etmez, taraf olmazsanız, yarın bunlar size de yapılabilir. Onun için kulüp başkanları bugünden sonra umarım şapkalarını öne koyar. TFF başkanı da benim 1-2 yıldır söylediklerime umarım kulak verir."