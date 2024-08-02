Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Emirhan Topçu transferini açıkladı

Beşiktaş, Süper Kupa mücadelesinde yarın Galatasaray ile oynayacağı maçın son hazırlıklarını yapıyor.

Bugün yapılan antrenmanı ziyaret eden Başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri, futbolcularla kritik maç öncesi bir araya geldi.

"BEŞİKTAŞ'I ÇOK İSTEDİ, HAYIRLI OLSUN"

Transfere dair açıklama yapan Arat, "Transfer devam edecek. Hüseyin bey çalışmalarına devam ediyor. Scout ekibimiz, Samet hocam çalışmalarını sürdürüyor. Hocayla birlikte karar veriliyor. Hocamızın kararı çok önemli. Bir transferin daha lisansı çıkacak birazdan. Emirhan Topçu Beşiktaş'ı çok istedi. Hayırlı olsun." dedi.

"TARAFTARLARIMIZIN BU MAÇA İLGİSİ ÇOK YÜKSEK"

Süper Kupa'yla ilgili Hasan Arat, "Beşiktaş taraftarları yarın için hazır. Boğazın Efendisi bir kez daha Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na geliyor. Taraftarlarımızın bu maça ilgisi çok yüksek. Güzel bir sezon başlangıcı olmasını istiyoruz. Sezonumuz uzun. Süper Kupa maçı için gelmedik, sezonun hayırlı olmasını dilemek için geldik. İyi bir kamp dönemi geçirdik. Hocalarımız gerekli çalışmaları yapıp ihtiyaçlarını bize bildirdi. Gidecek oyuncularımız da var. 14 yabancı ve 1 mavi kart hakkımız var. Bunu en iyi şekilde kullanacağız." ifadelerini kullandı.

"VERDİĞİMİZ BİR SÖZ VAR"



Ayrıca yeni sezona dair konuşan Arat, "Transfer komitesi Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak isimleri arkadaşlarımızla karar vererek aldılar. Yeni sezonun tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz. Güzel bir sezon geçmesini umut ediyoruz. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Biz Beşiktaş olarak çalışmalara devam edeceğiz. Biz bir takımız. Bu takım çalışmaya devam edecek. Verdiğimiz bir söz var." dedi.



Beşiktaş, 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te Süper Kupa mücadelesinde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.