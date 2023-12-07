Beşiktaş başkanı Hasan Arat'tan PSG çıkarması

Beşiktaş'ta 3 Aralık Pazar günü düzenlenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'un ardından göreve gelen başkan Hasan Arat, seçim öncesi PSG ile anlaştığını açıklamıştı.

Fanatik'in haberine göre, seçimi kazanmasının ardından mazbatasını alan başkan Arat'ın, Fransa yolunu tutarak PSG ile temaslara başladığı kaydedildi.

AL-KHELAİFİ İLE BULUŞTU

Fenerbahçe maçı öncesi PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile buluşan Arat'ın hem ara transfer döneminde 3 oyuncu için pazarlık edeceği hem de altyapı projesi için protokol anlaşması yapacağı aktarıldı.

ÖNCELİK BEŞİKTAŞ'TA

Bu anlaşmaya göre PSG'nin alt yapısından yetişen oyuncularda ilk transfer önceliği Beşiktaş'ta olacak.

ARA TRANSFER DÖNEMİ İÇİN 3 FUTBOLCU

Öte yandan ara transfer döneminde takviyeler için girişimlerini sürdüren Arat, Hugo Ekitike, Carlos Soler ve Presnel Kimpembe için bilgi aldığı belirtildi.