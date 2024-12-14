Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel: Kulübe kayyum atanabilirdi
Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, seçim öncesinde Beşiktaş'ta yaşananları anlattı. İstifa etmesi halinde kulübün kayyum atanma tehlikesinde olduğunu söyleyen Yücel, Adalı ile birleşip birleşmeyeceği, teknik direktör, transfer ve kulübün mali yapısıyla ilgili konuştu.
Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, Beşiktaş'ta yaşanan süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.
TRT Spor yayınında konuşan Yücel, başkan Hasan Arat'ın istifası sonrası yaşananları anlattı.
Yücel, "Hasan Başkanın istifası çok ani oldu. Başkanla beraber yönetimin de istifa etmesi etik görülür. Bu durumda kulübün yönetimi Denetleme Kurulu'na kalacaktı. Ama önümüzde mali problemler vardı. Biz de istifa etseydik iş kulübe kayyum atanmasına kadar gidecekti. Ben ve arkadaşlarım için 'Darbeci' diye bir söylem ortaya atıldı. Ben de birkaç gün düşündükten sonra yönetim kurulu arkadaşlarımla da konuşarak olağanüstü genel kurul kararı aldım." ifadelerini kullandı.
"SERGEN YALÇIN İSTEMEDİ"
Yücel, teknik direktör Sergen Yalçın'ı sezon başından beri göreve getirmek istediğini ancak bazı yöneticilerin Yalçın'ı istememesi üzerine Giovanni van Bronckhorst'u göreve getirdiklerini ifade etti.
"GÖRÜNEN TABLO SERDAR HOCAYLA DEVAM ETMEK"
Beşiktaş Başkanı, seçilmesi durumunda teknik direktörlük konusunda iki planı olduğunu söyledi.
"Şimdiki görünen tablo Serdar hocayla devam etmek ama bir B planımız var. Mayısa kadarki geçiş dönemi için kabul ettirebilirsek 6 aylığına bir Türk hocayı takımın başına getirebiliriz. Bu isim İbrahim Üzülmez değil. Kafamda bir isim var ama henüz görüşmedim ve kendisi de bilmiyor. Serdar Topraktepe de ekipte olacak.''
30 MAYIS'A KADAR İSE 50 MİLYON EURO
Yücel, bir diğer başkan adayı Serdal Adalı ile birleşmeyeceklerini açıkladı.
Beşiktaş Başkanı, siyah beyazlıların 15 Ocak'a kadar 15 milyon euro, 30 Mayıs'a kadar ise 50 milyon euroya ihtiyacı olduğunu söyledi.
Yücel, seçilmeleri durumunda ocak ayında 2-3 transfer takviyesi yapacaklarını belirtirken Anderson Talisca iddialarını yalanladı.
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