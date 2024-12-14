Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel: Kulübe kayyum atanabilirdi

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, Beşiktaş'ta yaşanan süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.



TRT Spor yayınında konuşan Yücel, başkan Hasan Arat'ın istifası sonrası yaşananları anlattı.



Yücel, "Hasan Başkanın istifası çok ani oldu. Başkanla beraber yönetimin de istifa etmesi etik görülür. Bu durumda kulübün yönetimi Denetleme Kurulu'na kalacaktı. Ama önümüzde mali problemler vardı. Biz de istifa etseydik iş kulübe kayyum atanmasına kadar gidecekti. Ben ve arkadaşlarım için 'Darbeci' diye bir söylem ortaya atıldı. Ben de birkaç gün düşündükten sonra yönetim kurulu arkadaşlarımla da konuşarak olağanüstü genel kurul kararı aldım." ifadelerini kullandı.

"SERGEN YALÇIN İSTEMEDİ"



Yücel, teknik direktör Sergen Yalçın'ı sezon başından beri göreve getirmek istediğini ancak bazı yöneticilerin Yalçın'ı istememesi üzerine Giovanni van Bronckhorst'u göreve getirdiklerini ifade etti.