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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Serdar Topraktepe ve Necip Uysal'la buluştu

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe ve kaptan Necip Uysal’la buluştu.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Serdar Topraktepe ve Necip Uysal'la buluştu

'ta dün yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Serdal Adalı, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe ve takım kaptanı Necip Uysal’la bir araya geldi.

Adalı, takımın son durumu hakkında bilgi aldığı Topraktepe’ye Trendyol ’deki Çaykur Rizespor maçında başarılar diledi.

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