Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, TFF binasında: "Sinir uçlarımızla oynuyorlar"

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.

Siyah-beyazlı kulüp, mücadelenin ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla mücadelenin hakemi Kadir Sağlam ve VAR hakemi Halil Umut Meler'in yönetimi hakkında eleştirilerde bulundu.

Başkan Serdal Adalı ve Asbaşkan Kaan Kasacı, TFF’nin Riva tesislerine giderek Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle konu hakkında görüşme kararı aldı.

Başkan Adalı, saat 16.00 civarı TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ne giriş yaptı.



Adalı çıkışta bina önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.



“SİNİR UÇLARIMIZLA OYNUYORLAR”



Adalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar:



"Her zaman federasyona destek olmaya çalıştık. Sinir uçlarımızla oynuyorlar, efendilikte üstümüze yok. İş sokağa dökülmeye geldiğinde onun da en güzelini yaparız. Endişelerimizi dile getirdik. Beşiktaş'ın lehine yapılan bir hata hatırlamıyorlar. Ama maalesef hatalar Beşiktaş'ın aleyhine oluyor. Kabul edilebilir bir şey değil.



Yabancı VAR'la ikinci yarıya başlamak istiyoruz. Yabancı hakemde kimse bu kadar itiraz etmedi.



Halil Umut Meler geçtiğimiz maçta iyi bir maç yönetti. Dünkü maçta VAR'a geldi. Ama böyle bir şey yok! Sorunlu olduğumuz bir hakemi tekrar denemek... Kusura bakmasınlar resmen ateşle oynuyorlar!"