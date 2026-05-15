Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan iddialara net çıkış. "100 milyon euro'ya bile satmam"
15.05.2026 10:00
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, gelecek sezon için çıkan transfer iddialarına ilişkin konuştu.
Trendyol Süper Lig'de sezonu 4. sırada tamamlayacak olan Beşiktaş, Türkiye Kupası'na da veda ederek istenen performansı gösterememişti.
Gözünü yeni sezona diken siyah-beyazlılarda takım kaptanı Orkun Kökçü ile ilgili transfer iddiaları gündeme gelmişti.
“NİYETİMİZ KESİNLİKLE YOK”
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fanatik'e yaptığı açıklamada Kökçü için "Kaptanımızı bırakmaya niyetimiz kesinlikle yok. Hele bir şampiyon olalım, sonrasına bakarız. Elbette biz de Avrupa'da dev bir kulüpte Beşiktaş'ı temsil etsin isteriz. Ancak öncesinde aynı zamanda taraftarı olduğu Beşiktaş'ta misyonunu tamamlasın." ifadelerini kullandı.
“100 MİLYON EURO'YA BİLE SATMAM”
Milli yıldızı satmayacağının altını çizen Adalı, "Anlatmaya çalıştığım şeyin para pul ile ilgisi yok. 100 milyon euro da verseler Orkun'u satma gibi bir düşüncemiz yok." dedi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 40 resmi maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 10 gol - 9 asistlik bir performans sergiledi.