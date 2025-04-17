Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan transfer açıklaması: Ayrılığı açıkladı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, TRT Spor'da açıklamalar yaptı. Serdal Adalı, transfer döneminde gidecek ve almak istedikleri oyuncular hakkında da bilgi verdi.



Adalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"Rafa Silva için gelen bir teklif yok. Semih ve Mustafa için teklifler var ama bırakmak istemiyorum. Sörloth olmaz. Adamın alternatifi yok. Santrafor alacağız. Forvet, sol açık ve 6 numara alacağız"

"SEMİH KİRALIK GİDEBİLİR"

"3 tane üstünde çalıştığımız futbolcu var. Birileri gitmeden transfer olmaz. Immobile'nin gelecek sezonki parasını da isteyecek kalitede bir insan olduğunu düşünmüyorum. Çok ümitliydim son iki maçta ama gol orucunu bozamadı. Benim de aldığım geri dönüşler Immobile'nin sezon sonunda ayrılacağı yönünde. Çok ciddi bir 9 numara alacağız. Jackson Muleka'nın opsiyonunu kullanacaklar gibi. Semih için devre arasında da ilgilenenler oldu. Satmaktan bahsetmiyorum, sezon sonunda Beşiktaş'ın faydasına olacak bir proje olursa, kendine de bu değişiklik iyi olacaksa kiralık gider."

"EN İYİ YILDIZLARI BEN ALIRIM"



"3 transferi yaz kampına yetiştirebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Gerekli noktalarda 3'e, 5'e bakmayacağız. Beşiktaş bugün bu durumdaysa, yüzde 70 sebebi yaz kampını kötü geçirmektir. Avrupa'dan pilot takım almak için de çalışıyoruz. Elbette bu takım oyuncu satacak. GayrimenkuldEn gelen bir gelir olacak. O zaman işte gönlümüz rahat şekilde transfer yapacağız. O yıldız bu hadiseler olduktan sonra gelir. Biliyorsunuz en iyi yıldızları ben alırım."

