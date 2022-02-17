Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi 3. kez Covid-19'a yakalandı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi 3. Kez Covid-19'a yakalandı. Açıklama kulübün resmi Twitter hesabından yapıldı.

Haberler - ntv.com.tr 17.02.2022 - 15:55 | Son Güncelleme : 17.02.2022 - 16:14

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi 3. kez Covid-19'a yakalandı

Beşiktaş, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin 3. Kez Covid-19'a yakalandığını duyurdu.

Siyah beyazlılar resmi Twitter hesabından paylaşım yaptı.

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