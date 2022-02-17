Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi 3. kez Covid-19'a yakalandı

Beşiktaş, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin 3. Kez Covid-19'a yakalandığını duyurdu.



Siyah beyazlılar resmi Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye rutin kontroller gereği Covid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır.



İzolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz. pic.twitter.com/SKg39Bx4BA