Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi 3. kez Covid-19'a yakalandı

Haberler - ntv.com.tr 17.02.2022 - 15:55 | Son Güncelleme : 17.02.2022 - 16:14
Beşiktaş, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin 3. Kez Covid-19'a yakalandığını duyurdu.
Siyah beyazlılar resmi Twitter hesabından paylaşım yaptı.
Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye rutin kontroller gereği Covid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır.— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 17, 2022
İzolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz. pic.twitter.com/SKg39Bx4BA