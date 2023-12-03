Beşiktaş başkanını seçiyor: Başkan adayları NTV'ye konuştu

Beşiktaş, bugün yeni başkanını seçecek. Hasan Arat ve Serdal Adalı, siyah beyazlı camianın 35'inci başkanı olmak için yarışacak.



İki aday da seçim öncesinde NTV ekranlarından taraftara seslendi.



Hasan Arat, Beşiktaş'ta yeni bir sayfa açacaklarını söyledi.



''23 yıllık bir devir kapanıyor. Bu devir bundan sonra Beşiktaşlılar devri olacak. Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek. Bu Beşiktaş'ın köprüden önceki son çıkışıdır. Bizim yolumuz BJK yoludur.'' dedi.

Arat, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Club Brugge maçına ilişkin "Beşiktaş, Club Brugge'e nasıl 5-0 yenilir? Neyi konuşuyoruz? Böyle bir şey olabilir mi? Beşiktaş bu duruma düşüyor, hala alkış peşindeler. Neyi alkışlıyorsunuz? O zaman biz niye genel kurula gidiyoruz? Beşiktaş'ta büyük başkan olmaz, en büyük Beşiktaş'tır." şeklinde konuştu.



Teknik direktör değişiminin geç yapıldığını savunan Arat, "6 Ekim'de teknik direktörü değiştirselerdi bunlar yaşanmazdı. Bırakın diyoruz bırakmıyorlar. Olağanüstü kararlar alındığında başkan ve yönetim istifa eder, 30 günde seçime gidilir. Planlar yaptılar. Paraları kırdırdılar. Bugün itiraf ettiler. Bunu etik olarak yapamazsınız. 50 gün sonra seçime gidecek yönetim, gelirleri kırdıramaz. Federasyona gidip gelecek gelirlerle ilgili para istediler. Sizin ne hakkınız var 2 sene sonraki gelirleri almaya?" dedi.



"BEŞİKTAŞ VE BAHÇEŞEHİR KOLEJİ BİRLEŞECEK"



Basketbolda Beşiktaş ve Bahçeşehir Koleji'nin birleşeceğini belirten Arat, "Bizim hedeflerimiz kendi hedeflerimiz. Bizim büyük Beşiktaş hayalimiz var. Beşiktaş, Bahçeşehir'le birleşecek ve EuroLeague'e girecek. Yılda 2 milyon euro akademi parası verdi. Bizim yönetim kurulu üyemiz Feyyaz Uçar. Futbolu Beşiktaşlılar yönetecek. Biz hayali gerçekleştiriyoruz. Bizim hayalimiz var. Bu formayı giyen herkes şampiyon olmak zorundadır. Bu hedefleriniz olmadan yola çıkamazsınız." açıklamasında bulundu.



AL-NASSR GÖRÜŞMESİ



Hasan Arat, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'la yaptığı görüşmeyle ilgili ise "Ben isim vermem. Ben kurumlarla görüştüm. Oyuncular için öncelik vereceklerini söyledi. Bütün takımın analizini yaptık. Bunu yurtdışında yaptık. Yurt içinde Samet hocamız yaptı." dedi.



TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI



Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinden önce Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Fansi Flick'le görüştüğünü söyleyen Hasan Arat, "Rıza hoca gelmeden önce Hansi Flick'le görüştüm. İlk görüştüğüm isimdi. A ve B alternatiflerimiz vardı. Rıza Çalımbay ve Sergen Yalçın'dı. Yabancı isimlerde ilk sırada Flick vardı." açıklamasında bulundu.



"SÜLEYMAN ABİ'NİN EVİNİ MÜZE YAPACAĞIZ"



Süleyman Seba'nın evinin müze yapılacağını söyleyen Arat sözlerini şöyle tamamladı, "En büyük hayalim seçildikten sonra büyük bir Beşiktaş buluşması olacak Anıtkabir'de. Yarınki konuşmamda da bir tane bir şey söyleyeceğim. Süleyman Abi'nin evini müze yapacağız. O evi müze yapacağız Vişnezade'deki."