Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman, adaylar belli oldu mu? (Beşiktaş başkanlık seçimi tarihi)

TARİH AÇIKLAMASI

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:



"Yönetim Kurulumuz, bugün yaptığı toplantıda Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı ile Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın gerçekleştirilme tarihlerini belirlemiştir.



Buna göre; Kulübümüzün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 26 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecektir. 26 Kasım Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü yapılacaktır.



Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 10 Aralık Pazar günü yapılacaktır. 10 Aralık Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 17 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecektir."

BEŞİKTAŞ BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Mevcut başkan Ahmet Nur Çebi’nin yeniden aday olup olmayacağını yakın zamanda açıklaması bekleniyor. Çebi’nin dışında Emre Kocadağ ismi geçiyor.