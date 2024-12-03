Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman? Beşiktaş başkan adayları kimler? Tarih belli oldu

Beşiktaş başkanlık seçimi için tarih araştırmaları başladı. Beşiktaşlı futbolseverler tarafından merakla beklenen başkanlık seçimi için, başkan adayları ve seçim tarihi sorgulanıyor. Peki, Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman? Beşiktaş başkan adayları kimler?



BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?



Beşiktaş Spor Kulübü'nün başkanlık seçimine gideceği tarih belli oldu.



Buna Olağanüstü Kongre kararı alan Beşiktaş’ta 29 Aralık’ta başkanlık seçimi düzenleyecek.



BEŞİKTAŞ BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?



Beşiktaş başkanlık seçimi için Serdal Adalı ismi öne çıkmaya başladı fakat adaylara ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.