Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman? İki aday seçimde yarışacak

Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararıyla birlikte başkanlık seçiminin yapılacağı tarihler belli oldu. Peki, Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman?



İKİ ADAY YARIŞACAK



Hasan Arat'ın ardından son olarak başkan adaylığını açıklayan Serdal Adalı ile birlikte seçimde yarışacak iki aday bulunuyordu.



Kocadağ'ın açıklamalarıyla birlikte farklı bir aday çıkmazsa Beşiktaş'ta başkanlık yarışında iki aday olacak.



BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?



Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul 26 Kasım tarihinde gerçekleşecek.



Belirtilen tarihte kongrede çoğunluk sağlanamazsa 3 Aralık tarihinde çoğunluğa bakılmaksızın seçim yapılacak.