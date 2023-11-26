NTV.COM.TR’ye geri dön

Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman? İki aday seçimde yarışacak

Beşiktaş başkanlık seçimi için tarih araştırmaları başladı. Hasan Arat ve Serdal Adalı, Beşiktaş başkanlık seçimi için karşı karşıya gelecek. Binlerce Beşiktaşlı taraftar ise seçimin ne zaman yapılacağı merak ediyor. Peki, Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman?

Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman? İki aday seçimde yarışacak

'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararıyla birlikte başkanlık seçiminin yapılacağı tarihler belli oldu. Peki, Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman?

İKİ ADAY YARIŞACAK

Hasan Arat'ın ardından son olarak başkan adaylığını açıklayan Serdal Adalı ile birlikte seçimde yarışacak iki aday bulunuyordu.

Kocadağ'ın açıklamalarıyla birlikte farklı bir aday çıkmazsa Beşiktaş'ta başkanlık yarışında iki aday olacak.

BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul 26 Kasım tarihinde gerçekleşecek.

Belirtilen tarihte kongrede çoğunluk sağlanamazsa 3 Aralık tarihinde çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;