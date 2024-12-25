Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman? Tarih belli oldu

Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel'in yönetim kurulu listesi belli oldu. Yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunun ardından Beşiktaş'ta iki başkan adayından biri yeni başkan olacak. İşte, seçim tarihi...



BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?



Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 29 Aralık Pazar günü gerçekleşecek.

Oy verme işlemleri saat 17:00'a kadar devam edecek.



SERDAL ADALI'NIN LİSTESİ



Serdar Adalı'nın yönetim kurulu listesinde yer alan isimler şunlar:



Asil: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı



Yedek: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç



HÜSEYİN YÜCEL'İN LİSTESİ



Siyah-beyazlıların mevcut başkanı Yücel'in yönetim kurulu listesinde yer alan isimler şunlar:



Asil: Sencer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Fırat Fidan, Onur Göçmez, Deniz Güven, Cemile Aslı Üstünkaya, Mete Vardar, Adnan Sertaç Yazar



Yedek: Sedat Seymen Akçadağ, Nazlı Ayaz, Ömer Küçük, Önder Yiğit, Abdurrahman Yiğittekin