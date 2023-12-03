Beşiktaş başkanlık seçimlerinde ilk sandıklar açılmaya başlandı

Beşiktaş'ın Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda bugün 17.00 itibarıyla oy verme işlemi tamamlandı.



Hasan Arat ve Serdal Adalı'nın yarıştığı seçimde ilk sandıklar açılmaya başlandı.

BEŞİKTAŞ, SEÇİMLERDE SON 23 YILIN KATILIM REKORUNU KIRDI



Beşiktaş'ta sabah saat 10.00 sularında başlayan seçim 17.00 itibarıyla tamamlandı.



Siyah-beyazlı kongre üyelerinde yaka kartı alan ve oy kullancak kişi sayısı 12.152 olarak güncellendi.



Bu sayıyla birlikte Beşiktaş başkanlık seçimlerinde son 23 yılın rekorunu kırdı.

İŞTE AÇILAN SANDIKLAR VE TOPLAM OY SAYILARI;

Beşiktaş kongresinde;



1 NUMARALI SANDIK SONUCU



Hasan Arat: 201

Serdal Adalı: 195

2 NUMARALI SANDIK SONUCU



Hasan Arat: 227 Oy

Serdal Adalı: 201 Oy

3 NUMARALI SANDIK SONUCU



Hasan Arat: 226

Serdal Adalı: 173

4 NUMARALI SANDIK SONUCU



Hasan Arat: 243

Serdal Adalı: 205





AÇILAN TOPLAM SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 897

Serdal Adalı: 774﻿​



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