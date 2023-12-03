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Beşiktaş başkanlık seçimlerinde ilk sandıklar açılmaya başlandı

Beşiktaş, 35. başkanını seçmek için Olağanüstü Seçimli Genel Kurul düzenledi. Serdal Adalı ve Hasan Arat'ın yarıştığı başkanlık seçiminde ilk sandıkları açıldı. İşte ilk sandıklar sonucu başkanlık yarışında adayların aldığı oy sayıları.

Beşiktaş başkanlık seçimlerinde ilk sandıklar açılmaya başlandı

'ın Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda bugün 17.00 itibarıyla oy verme işlemi tamamlandı.

Hasan Arat ve Serdal Adalı'nın yarıştığı seçimde ilk sandıklar açılmaya başlandı.

BEŞİKTAŞ, SEÇİMLERDE SON 23 YILIN KATILIM REKORUNU KIRDI

Beşiktaş'ta sabah saat 10.00 sularında başlayan seçim 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlı kongre üyelerinde yaka kartı alan ve oy kullancak kişi sayısı 12.152 olarak güncellendi.

Bu sayıyla birlikte Beşiktaş başkanlık seçimlerinde son 23 yılın rekorunu kırdı.  

İŞTE AÇILAN SANDIKLAR VE TOPLAM OY SAYILARI;

Beşiktaş kongresinde;

1 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 201
Serdal Adalı: 195

2 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 227 Oy
Serdal Adalı: 201 Oy

3 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 226
Serdal Adalı: 173

4 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 243
Serdal Adalı: 205

AÇILAN TOPLAM SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 897
Serdal Adalı: 774﻿​

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