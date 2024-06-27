Beşiktaş Basketbol, Kelan Martin'i duyurdu

KELAN MARTİN KİMDİR?



3 Ağustos 1995 doğumlu olan Kelan Martin, 2.01 cm boyunda ve forvet pozisyonunda görev almaktadır. Butler University’den mezun olan Martin, üniversitedeki ilk sezonu olan 2014/15’te 7.1 sayı, 2.1 ribaund ortalamalarıyla oynadı.



Üniversitedeki ikinci sezonunda büyük bir çıkış sağlayan genç oyuncu, 33 maçta 15.7 sayı ve 6.8 ribaund ortalamalarıyla sezonu tamamlamayı başardı.



2016-2017 sezonunda da istikrarını sürdüren Kelan Martin, üniversitedeki üçüncü sezonunu 16 sayı ve 5.8 ribaund ortalamalarıyla tamamladı.



Üniversitedeki son sezonu olan 2017-2018’de iyi bir performans gösteren Kelan Martin; 21.3 sayı ve 6.3 ribaund ortalamalarıyla üniversite kariyerini tamamladı.



2018 NBA Yaz Ligi’ne katılan Kelan Martin, burada Utah Jazz formasıyla 7 maça çıktı ve 8 sayı, 4.3 ribaund ortalamalarıyla oynadı.



2018-2019 sezonunda Almanya Ligi ekibi MHP RIESEN Ludwisburg’a transfer olan Kelan Martin, Avrupa’daki ilk sezonunda 27 maçta 13.7 sayı, 4.4 ribaund ortalamalarıyla iyi bir performans gösterdi.



2019 NBA Yaz Ligi’nde Minnesota Timberwolves forması giyen Kelan Martin, 6 maçta gösterdiği 11.8 sayı ve 6.8 ribaund’lık performansla NBA kontratı almayı başardı.



2019-2020 sezonunu NBA’de, Minnesota Timberwolves’ta geçiren Kelan Martin, oynadığı 31 maçta 6.4 sayı ve 3.1 ribaund’lık performans gösterdi. Aynı zamanda Minnesota Timberwolves’un G-League takımı Iowa Wolves’ta da forma giyen Martin, 24 maçta 17.7 sayı ve 5.5 ribaund’lık ortalamalarla oynadı.



2020-2021 sezonu başında Indiana Pacers’la sözleşme imzalayan Kelan Martin, sezonu oynadığı 36 maçta 5.1 sayı, 2.4 ribaund ortalamalarıyla tamamladı.



2021-2022 sezonuna da Indiana Pacers’ta başlayan başarılı oyuncu, oynadığı 27 maçta 6.3 sayı ve 2 ribaund ortalamalarıyla oynadı. Ardından Şubat 2022’de Boston Celtics ile sözleşme imzaladı ve Celtics formasıyla 3 maça çıktı. Mart ayında NBA G-League ekibi Grand Rapids Gold ile sözleşme imzalayan Martin, 2 maçta 14 sayı ve 7.5 ribaund ortalamalarıyla oynadı.



2022-2023 sezonunda NBA G-League ekiplerinden Birmingham Squadron ile anlaşan Kelan Martin, 46 maçta 20 sayı, 3.9 ribaund ve 2.8 asistlik ortalamalarla iyi bir sezon geçirdi.



2023-2024 sezonu başında Pınar Karşıyaka ile sözleşme imzalayan Kelan Martin, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 14 maçta 8.9 sayı, 4.2 ribaund ve 1.6 asist; Basketbol Süper Ligi'nde ise 35 maçta 13.4 sayı, 4.5 ribaund ve 1.8 asist ortalamalarıyla başarılı bir sezon geçirdi.



Kelan Martin, 2024-2025 sezonu öncesinde Beşiktaşımız ile sözleşme imzaladı.