Beşiktaş-Benfica basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası ikinci hafta mücadelesinde yarın Portekiz'in Benfica ekibini konuk edecek. Geçen sezon bu kupada final oynayan Beşiktaş, sahasındaki mücadeleyi kazanarak 2'de 2 yapmayı hedefliyor. İşte, Beşiktaş-Benfica basketbol maçı hakkında bilgiler...



Beşiktaş-Benfica basketbol maçı, 17 Ekim Perşembe günü yapılacak.



Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.



Müsabaka, FIBA TV'den canlı olarak yayınlanacak.

