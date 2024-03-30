Beşiktaş, BKT EuroCup yarı finalde seriyi 1-1’e getirdi

Beşiktaş, Avrupa'da seride durumu 1-1’e getirmeyi başardı. Beşiktaş Emlakjet, Eurocup yarı final serisini üçüncü maça taşıdı. Siyah beyazlılar konuk ettiği Mincidelice JL Bourg'u 81-72 mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekipte 17'şer sayıyla oynayan Jonah Mathews ve Matt Mitchell galibiyette önemli rol oynadı. Karşılaşmanın bitimine yaklaşık 4 dakika kala Beşiktaş'ta Matt Mitchell sakatlanarak oyuna devam edemedi. Öte yandan mücadeleyi Beşiktaş Başkanı Hasan Arat da takip etti.

İki galibiyete ulaşan takımın finale çıkacağı serinin 3'üncü maçı ise 3 Nisan Çarşamba günü Paris'te oynanacak.



BAŞKAN HASAN ARAT MÜCADELEYİ TAKİP ETTİ



Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş Emlakjet - Mincidelice JL Bourg maçını yerinden izledi. BKT EuroCup yarı final serisi ikinci maçında Fransa temsilcisi Mincidelice JL Bourg'u mağlup eden Beşiktaş’ta alınan galibiyet sonrası salonda büyük coşku yaşandı. Hasan Arat ve başantrenör Dusan Alimpijevic, yaşanan galibiyeti birbirilerine sarılarak kutladı.



SİYAH-BEYAZLI TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ



Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Beşiktaşlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 15 bin kapasiteli salonu tamamen dolduran siyah-beyazlı taraftarlar, maç boyunca takımlarına destekte bulundular.

