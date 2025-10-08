Beşiktaş BOA, EuroCup'ta Enea Gorzow karşısında!
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, EuroCup'ta sezonu açıyor.
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroCup J Grubu ilk hafta maçında 9 Ekim Perşembe günü Polonya'nın Enea Gorzow takımına konuk olacak.
AJP Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.
Siyah-beyazlı takımın grubunda Enea Gorzow'un yanı sıra Fransız ekibi Charnay Basket ve Yunan temsilcisi Athinaikos Qualco yer alıyor.
