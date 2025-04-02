Beşiktaş BOA-Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Kadın basketbolunda Beşiktaş, yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Seride iki galibiyete ulaşacak takım, Çimsa ÇBK Mersin-Galatasaray Çağdaş Faktoring eşleşmesinin galibiyle ffinalde karşılaşacak. Peki, Beşiktaş BOA-Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ikinci maçında Beşiktaş BOA, Fenerbahçe Opet'i konuk edecek. İşte, Beşiktaş BOA-Fenerbahçe Opet maçı hakkında bilgiler...
Beşiktaş BOA-Fenerbahçe Opet maçı, 3 Nisan Perşembe günü yapılacak.
BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.
Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
İLK MAÇIN SONUCU
Fenerbahçe Opet, ev sahibi olduğu ilk maçta rakibini 49 sayı farkla 91-42 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
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