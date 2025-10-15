Beşiktaş BOA ve Emlak Konut, EuroCup'ta sahne alacak
Beşiktaş BOA ve Emlak Konut, EuroCup'ın 2. haftasında parkeye çıkacak.
Beşiktaş BOA ve Emlak Konut, FIBA Kadınlar EuroCup'ta 16 Ekim Perşembe günü gruplarındaki ikinci maçlarını oynayacak.
Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, E Grubu'nda Letonya'nın TTT Riga ekibini konuk edecek. Basakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Grubun ilk maçında Almanya temsilcisi Saarlouis Royals'ı 81-73 yenen Emlak Konut, henüz galibiyeti bulunmayan TTT Riga'yı yenerek 2'de 2 yapmaya çalışacak.
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı ise J Grubu'nda Yunanistan takımı Athinaikos Qualco'yu ağırlayacak. Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Gruptaki ilk maçında Polonya ekibi KSSSE ENEA AJP Gorzow'a 87-82 yenilen siyah-beyazlılar, turnuvaya kazanarak başlayan Yunanistan temsilcisini mağlup ederek ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.
- Eurocup
- Beşiktaş Boa
- Emlak Konut