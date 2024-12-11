Beşiktaş, Bodo/Glimt maçı kamp kadrosunu açıkladı: 6 eksik

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Bodo/Glimt ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu duyurdu.

6 İSİM EKSİK

Siyah-beyazlılar Milot Rashica'nın ailevi sebeplerden dolayı teknik sorumlu Serdar Topraktepe'den izin aldığı ve kadroda yer almadığını açıkladı.

Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Felix Uduokhai, Gabriel Pauliste ve Ciro Immobile maç kadrosunda yer almazken, kart cezalısı Arthur Masuaku da forma giyemeyecek.

Öte yandan UEFA kadrosuna bildirilmeyen Alex-Oxlade Chamberlain de maç kadrosunda yok

Beşiktaş'ın Bodo/Glimt maçı kamp kadrosu şu şekilde: