Beşiktaş, Bodo/Glimt maçı kamp kadrosunu açıkladı: 6 eksik
Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlılarda Milot Rashica'nın ailevi sebeplerden dolayı izin aldığı ve kadroya dahil edilmediği kaydedildi.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Bodo/Glimt ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu duyurdu.
6 İSİM EKSİK
Siyah-beyazlılar Milot Rashica'nın ailevi sebeplerden dolayı teknik sorumlu Serdar Topraktepe'den izin aldığı ve kadroda yer almadığını açıkladı.
Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Felix Uduokhai, Gabriel Pauliste ve Ciro Immobile maç kadrosunda yer almazken, kart cezalısı Arthur Masuaku da forma giyemeyecek.
Öte yandan UEFA kadrosuna bildirilmeyen Alex-Oxlade Chamberlain de maç kadrosunda yok
Beşiktaş'ın Bodo/Glimt maçı kamp kadrosu şu şekilde:
📋 Bodo/Glimt maçı kamp kadromuz.#FKBGvBJK | #UEL— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 11, 2024
ℹ️ Ailevi sebeplerden dolayı teknik sorumlumuz Serdar Topraktepe’den izin alan futbolcumuz Milot Rashica, Bodo/Glimt maçında takımdaki yerini alamayacaktır. pic.twitter.com/9ty5Tmr7dD
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