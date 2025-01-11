Beşiktaş - Bodrum FK maçının VAR hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile Bodrum FK arasında oynanacak mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Engin oldu.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Bodrum FK, bu akşam saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Bilal Gölen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Mehmet Ali Özer olacak.
Mücadelede VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. Engin'e AVAR'da İbrahim Çağlar Uyarcan Eşlik edecek.
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