Beşiktaş bu hafta Alanyaspor'a konuk oluyor! Alanyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, Solskjaer döneminin sona ermesinin ardından deplasmanda Alanyaspor karşısında galibiyet arayacak. Avrupa'da Lausanne'ye elenerek taraftarının tepkisini çeken Beşiktaş, Alanyaspor mücadelesini kazanarak telafi etmek istiyor. İşte maçın canlı yayın bilgileri.



ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, yarın Corendon Alanyaspor’a konuk olacak.



Alanya Oba Stadı’nda oynanacak mücadele saat 21.30’da başlayacak ve karşılaşmada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.



Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.



SOLSKJAER DÖNEMİ SONA ERDİ



Hafta içinde UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Lausanne’a 1-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda eden Beşiktaş, bu sonuç sonrası teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlı ekipte Norveçli çalıştırıcının görev süresi 223 gün sürerken, takımın başında çıktığı 29 maçta 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi aldı.



BEŞİKTAŞ'IN LİG PERFORMANSI



Beşiktaş’ın Süper Lig’de iki karşılaşması ertelenirken, sahaya çıktığı tek maçta Eyüpspor’u 2-1 mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırdı. Ev sahibi Alanyaspor ise 2 maçta 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 1 puanda kaldı.



EKSİKLER VE YENİ TRANSFERLER



Alanyaspor deplasmanı öncesinde Beşiktaş’ta Mustafa Hekimoğlu ve Milot Rashica sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca takımdan ayrılması beklenen Amir Hadziahmetovic de kadroda yer almayacak.



Buna karşın yeni transferler El Bilal Toure, Tiago Djalo ve geri dönen Rıdvan Yılmaz, teknik ekibin görev vermesi halinde siyah-beyazlı forma ile sahaya çıkabilecek.