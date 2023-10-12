Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın yardımcı antrenörlerini duyurdu

Şenol Güneş'in ardından Burak Yılmaz ile devam eden Beşiktaş'ta teknik ekibe 2 yeni isim katıldı.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada yardımcı antrenörlük görevine Hari Vukas ve atletik performans antrenörlüğüne Toni Modric'in getirildiği açıklandı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hari Vukas ile Toni Modric, Futbol A Takımımızın Teknik Ekibine Katıldılar
Futbol A Takımımızın Yardımcı Antrenörlüğüne Hari Vukas, Atletik Performans Antrenörlüğüne ise Toni Modric getirilmişlerdir."
Hari Vukas ile Toni Modric, Futbol A Takımımızın Teknik Ekibine Katıldılar— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 12, 2023
Futbol A Takımımızın Yardımcı Antrenörlüğüne Hari Vukas, Atletik Performans Antrenörlüğüne ise Toni Modric getirilmişlerdir.
Vukas’a ve Modric’e görevlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine… pic.twitter.com/TwovNc5Lqe
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