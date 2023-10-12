Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın yardımcı antrenörlerini duyurdu

Şenol Güneş'in ardından Burak Yılmaz ile devam eden Beşiktaş'ta teknik ekibe 2 yeni isim katıldı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada yardımcı antrenörlük görevine Hari Vukas ve atletik performans antrenörlüğüne Toni Modric'in getirildiği açıklandı.



Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Hari Vukas ile Toni Modric, Futbol A Takımımızın Teknik Ekibine Katıldılar



Futbol A Takımımızın Yardımcı Antrenörlüğüne Hari Vukas, Atletik Performans Antrenörlüğüne ise Toni Modric getirilmişlerdir."