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Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın yardımcı antrenörlerini duyurdu

Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın yardımcı antrenörlüğüne Hari Vukas'ın getirildiğini bildirdi. Siyah-Beyazlılar, atletik performans antrenörlüğüne ise Toni Modric'in getirildiğini duyurdu.

Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın yardımcı antrenörlerini duyurdu

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Şenol Güneş'in ardından Burak Yılmaz ile devam eden 'ta teknik ekibe 2 yeni isim katıldı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada yardımcı antrenörlük görevine Hari Vukas ve atletik performans antrenörlüğüne Toni Modric'in getirildiği açıklandı. 

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hari Vukas ile Toni Modric, Futbol A Takımımızın Teknik Ekibine Katıldılar

Futbol A Takımımızın Yardımcı Antrenörlüğüne Hari Vukas, Atletik Performans Antrenörlüğüne ise Toni Modric getirilmişlerdir."

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