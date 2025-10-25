Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Beşiktaş - Bursaspor parkeye çıkıyor. Bursaspor zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Peki Beşiktaş - Bursaspor basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…



BEŞİKTAŞ - BURSASPOR BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?



Basketbol Süper Lig’inde Beşiktaş - Bursaspor mücadelesi için nefesler tutuldu. İstanbul'da, Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (25 Ekim) saat 18.00’da başlayacak ve beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.



