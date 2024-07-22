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Beşiktaş Can Keleş transferini açıkladı

Fatih Karagümrük, Can Keleş'in transferi konusunda Beşiktaş ile her konuda anlaştıklarını duyurdu. Bu gelişmelerin akabinde siyah-beyazlılar X hesabı üzerinden Can Keleş'in transfer duyurusunu yaptığı bir video paylaştı.

Beşiktaş Can Keleş transferini açıkladı

Süper Lİg ekibi Fatih Karagümrük, Can Keleş'in transferi konusunda Beşiktaş ile anlaştıklarını duyurdu.

Ayrıca kırmızı-siyahlılar transfer sürecinde tüm transfer etiğine uyan Beşiktaş'a teşekkür etti.

Fatih Karagümrük'ün paylaşımında şu ifadeler yer aldı;

"Oyuncumuz Can Keleş’in Beşiktaş’a transferi konusunda anlaşmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.Ayrıca transfer sürecinde tüm transfer etiğine uyan Beşiktaş Kulübü’ne teşekkür ederiz."

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM

Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş Can Keleş'in transfer videosunu X hesabından paylaşarak "Beşiktaş'a hoş geldin Can Keleş" ifadelerini kullandı.

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