Beşiktaş, Can Keleş'in ayrılığını resmen duyurdu
Beşiktaş, sezon başında Fatih Karagümrük'ten transfer edilen Can Keleş'in Kasımpaşa'ya kiralandığını duyurdu.
Beşiktaş, sezon başında Fatih Karagümrük'ten bonservisiyle transfer edilen Can Keleş'i kiraladı.
Siyah-beyazlılar 23 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar Kasımpaşa forması giyeceğini açıkladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcumuz Can Keleş, 2024-25 sezonu sonuna kadar Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Spor Kulübü’ne geçici transfer olmuştur. Can Keleş’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
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