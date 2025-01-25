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Beşiktaş, Can Keleş'in ayrılığını resmen duyurdu

Beşiktaş, sezon başında Fatih Karagümrük'ten transfer edilen Can Keleş'in Kasımpaşa'ya kiralandığını duyurdu.

Beşiktaş, Can Keleş'in ayrılığını resmen duyurdu

Beşiktaş, sezon başında Fatih Karagümrük'ten bonservisiyle transfer edilen Can Keleş'i kiraladı.

Siyah-beyazlılar 23 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar Kasımpaşa forması giyeceğini açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Can Keleş, 2024-25 sezonu sonuna kadar Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Spor Kulübü’ne geçici transfer olmuştur. Can Keleş’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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