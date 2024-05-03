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Beşiktaş - Çaykur Rizespor (Canlı anlatım)

Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Beşiktaş - Çaykur Rizespor (Canlı anlatım)

, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasının açılış mücadelesinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Serkan Emrecan Terzi, Salih, Muçi, Rashica, Ghezzal, Semih ve Muleka

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Taha, Alikulov, Emirhan, Halil İbrahim, Shelvey, Olawoyin, Varesanovic, Sauer, Akintola, Gaich

MASUAKU KADRODAN ÇIKARTILDI

Siyah-beyazlı ekipte dün yapılan son antrenmanın ardından diz kapağı altı yağ dokuda ödem tespit edilen Arthur Masuaku, karşılaşma öncesinde maç kadrosundan çıkartıldı.

CANLI ANLATIM

1' Karşılaşma Beşiktaş'ın santrasıyla başladı.

5' GOL! Çaykur Rizespor Olawoyin'in golüyle 1-0 öne geçti.

7' GOL! Beşiktaş, Omar Colley'nin golüyle skoru yeniden eşitleyerek 1-1'e getirdi.

10' GOL! Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un golüyle 2-1 öne geçti!

11' GOL İPTAL | VAR incelemesinin ardından Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'un kaydettiği golün öncesinde topun auttan çevrildiği tespit edilerek gol iptal edildi. (1-1)

38' Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın ceza sahası dışından çektiği şut direkten döndü.

40' Beşiktaş'ta Omar Colley, Gustavo'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

43' Rizespor'da Aliqulov, sarı kart gördü.

45+6' Dolmabahçe'de ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

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