Beşiktaş - Çaykur Rizespor (Canlı anlatım)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasının açılış mücadelesinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Serkan Emrecan Terzi, Salih, Muçi, Rashica, Ghezzal, Semih ve Muleka
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Taha, Alikulov, Emirhan, Halil İbrahim, Shelvey, Olawoyin, Varesanovic, Sauer, Akintola, Gaich
MASUAKU KADRODAN ÇIKARTILDI
Siyah-beyazlı ekipte dün yapılan son antrenmanın ardından diz kapağı altı yağ dokuda ödem tespit edilen Arthur Masuaku, karşılaşma öncesinde maç kadrosundan çıkartıldı.
CANLI ANLATIM
1' Karşılaşma Beşiktaş'ın santrasıyla başladı.
5' GOL! Çaykur Rizespor Olawoyin'in golüyle 1-0 öne geçti.
7' GOL! Beşiktaş, Omar Colley'nin golüyle skoru yeniden eşitleyerek 1-1'e getirdi.
10' GOL! Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un golüyle 2-1 öne geçti!
11' GOL İPTAL | VAR incelemesinin ardından Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'un kaydettiği golün öncesinde topun auttan çevrildiği tespit edilerek gol iptal edildi. (1-1)
38' Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın ceza sahası dışından çektiği şut direkten döndü.
40' Beşiktaş'ta Omar Colley, Gustavo'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
43' Rizespor'da Aliqulov, sarı kart gördü.
45+6' Dolmabahçe'de ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
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