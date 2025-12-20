Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısında tek golle kazandı

4 DEĞİŞİKLİK



Sergen Yalçın, Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda 3-3 berabere biten karşılaşmaya göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı takımda ligde son olarak Fenerbahçe derbisinde görev yapan Rafa Silva, Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında formasına kavuşacak.

Sağ bekte Gökhan Sazdağı'nın yerine Taylan Bulut'a formayı teslim eden Yalçın, savunmanın solunda da Emirhan Topçu'yu kulübeye çekti ve Rıdvan Yılmaz'a şans verdi.

Sergen Yalçın, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takım kamplarına katılan Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure'nin yerine de Kartal Kayra Yılmaz ile Demir Ege Tıknaz'ı ilk 11'de görevlendirdi.