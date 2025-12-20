Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısında tek golle kazandı
20.12.2025 16:57
Son Güncelleme: 20.12.2025 22:44
NTV - Haber Merkezi
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Siyah beyazlılar 3 puanı tek golle aldı.
Beşiktaş, Dolmabahçe'deki galibiyet özlemine son verdi.
Siyah beyazlılar 17. haftada Çaykur Rizespor'u ağırladı. Maçı Cihan Aydın yönetitti. Mücadeyi 1-0 siyah beyazlılar kazandı. Maçın tek golü Rashica'dan geldi.
Siyah beyazlılar bu maçın ardından puanını 29'a çıkardı. Beşiktaş bu sezon iç sahada ilk kez gol yemedi.
Tedavileri süren Mustafa Hekimoğlu, Jota Silva ve Cengiz Ünder ile milli takımlarına giden Ndidi ve Toure bu maçta forma giyemedi.
RAFA SİLVA, 48 GÜN SONRA KADRODA: PROTESTO EDİLDİ
Beşiktaş'ta Rafa Silva, 48 gün sonra Çaykur Rizespor maçının kadrosunda yer aldı.
Süper Lig'de son olarak 2 Kasım'da Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlı formayı giyen Portekizli futbolcu, son 5 maçta kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ta bir süredir yeniden takımla çalışmalara başlayan Rafa Silva'nın takımda kalıp kalmayacağı merak konusu. Rafa Silva, Rizespor maçının ilerleyen dakikalarında teknik direktör Sergen Yalçın'dan şans bekleyecek.
Karşılaşma öncesinde oyuncu listenin anons edildiği sırada tecrübeli futbolcu, taraftarlar tarafından ıslıklandı.
MAÇ SONUCU: BEŞİKTAŞ 1 - ÇAYKUR RİZESPOR 0
MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR
1' Maç başladı
9' Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz'a sarı kart çıktı
45' Beşiktaş'ta sakatlanan Abraham'ın yerine Devrim Şahin oyuna girdi
45' Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün şutu direkten döndü
İKİNCİ DEVRE
64' Beşiktaş, Rashica'nın golüyle 1-0 öne geçti
87' Rashica sarı kart gördü
90' Beşiktaş'ta Demir Ege'nin yerine Gökhan oyunda
90+3 Maç sona erdi
4 DEĞİŞİKLİK
Sergen Yalçın, Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda 3-3 berabere biten karşılaşmaya göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı takımda ligde son olarak Fenerbahçe derbisinde görev yapan Rafa Silva, Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında formasına kavuşacak.
Sağ bekte Gökhan Sazdağı'nın yerine Taylan Bulut'a formayı teslim eden Yalçın, savunmanın solunda da Emirhan Topçu'yu kulübeye çekti ve Rıdvan Yılmaz'a şans verdi.
Sergen Yalçın, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takım kamplarına katılan Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure'nin yerine de Kartal Kayra Yılmaz ile Demir Ege Tıknaz'ı ilk 11'de görevlendirdi.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Taylan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Demir Ege, Kartal Kayra, Rashica, Orkun, Cherny, Abraham.
Çaykur Rizespor: Erdem, Mithat, Sagnan, Samet, Hojer, Papanikolaou, Olawoyin, Laçi, Augusto, Rak-Sakyi, Sowe.