Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş galibiyet için sahada

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş taraftarı önünde Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak. Ligin 18. haftası itibarıyla 6. sırada yer alan Beşiktaş, ligin ikinci yarısına 3 puanla başlamak istiyor. Peki, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak.



Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.



Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.



BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK



Ligin ilk bölümünde 26 puanla 6. sırada yer alarak beklentilerin altında kalan siyah-beyazlı futbol takımı, ikinci yarıyı Çaykur Rizespor deplasmanında açacak.



Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Gabriel Paulista ile Milot Rashica, karşılaşmada forma giyemeyecek. Kart cezasını tamamlayan Tayyip Talha Sanuç ile iyileşen Ciro Immobile ise teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin şans vermesi halinde oynayabilecek.

