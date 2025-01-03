Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş galibiyet için sahada
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile oldukça kritik bir maça çıkacak. Süper Lig'de çıktığı son 8 maçta sadece tek bir galibiyet alabilen Beşiktaş, yeni Başkanı Serdar Adalı ile birlikte çıkışa geçmek ve Çaykur Rizespor'u yenmek istiyor. Peki, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş taraftarı önünde Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak. Ligin 18. haftası itibarıyla 6. sırada yer alan Beşiktaş, ligin ikinci yarısına 3 puanla başlamak istiyor. Peki, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.
Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK
Ligin ilk bölümünde 26 puanla 6. sırada yer alarak beklentilerin altında kalan siyah-beyazlı futbol takımı, ikinci yarıyı Çaykur Rizespor deplasmanında açacak.
Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Gabriel Paulista ile Milot Rashica, karşılaşmada forma giyemeyecek. Kart cezasını tamamlayan Tayyip Talha Sanuç ile iyileşen Ciro Immobile ise teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin şans vermesi halinde oynayabilecek.
SON 8 MAÇTA 1 GALİBİYET
Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 8 müsabakanın sadece 1'ini kazanabildi.
Söz konusu süreçte 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, geride kalan 8 haftada tek galibiyetini ise Fenerbahçe derbisinde elde etti.
Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor'u yenerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak.
5 İSİM CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta 5 futbolcu, Çaykur Rizespor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Ligde 3'er sarı kartları bulunan Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Moatasem Al Musrati ve Ciro Immobile, Çaykur Rizespor karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
Bu oyuncular, cezalı olmaları halinde 19. haftadaki Sipay Bodrum FK mücadelesinde forma giyemeyecek.
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