Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçıyla çıkış arıyor: Muhtemel 11'ler

Beşiktaş, Süper Lig'de çıkış arıyor.



Son 7 maçında 1 galibiyet alabilen siyah beyazlılar, 35'inci haftanın açılışında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.



EKSİKLER



Kırmızı kart cezalısı El Musrati'nin yanı sıra tedavisi süren Gedson ve Tayfur Bingöl kadroda yer almayacak.



Ailevisi sebeplerle ülkesine giden Amartey da forma giyemeyecek.



Demir Ege, Zaynutdinov ve Emrecan Terzi'nin durumları ise maç saatinde belli olacak.



Konuk ekip Çaykur Rizespor da Avrupa kupalarına katılım peşinde.



Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde yer alan Karadeniz ekibi, yedinci sırada.



Tüpraş Stadı'nda saat 20'de başlayacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER



Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Worrall, Masuaku, Chamberlain, Salih, Ghezzal, Muci, Rashica ve Semih

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Aliqulov, Emirhan, Halil İbrahim, Shelvey, Olawoyin, Akintola, Varesanovic, Zeqiri ve Gaich