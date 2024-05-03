NTV.COM.TR’ye geri dön

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçıyla çıkış arıyor: Muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'de 35'inci hafta başlıyor. Avrupa potasından çıkma tehlikesi bulunan Beşiktaş, ilk 5 mücadelesi veren Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçıyla çıkış arıyor: Muhtemel 11'ler

, 'de çıkış arıyor.

Son 7 maçında 1 galibiyet alabilen siyah beyazlılar, 35'inci haftanın açılışında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

EKSİKLER

Kırmızı kart cezalısı El Musrati'nin yanı sıra tedavisi süren Gedson ve Tayfur Bingöl kadroda yer almayacak.

Ailevisi sebeplerle ülkesine giden Amartey da forma giyemeyecek.

Demir Ege, Zaynutdinov ve Emrecan Terzi'nin durumları ise maç saatinde belli olacak.

Konuk ekip Çaykur Rizespor da Avrupa kupalarına katılım peşinde.

Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde yer alan Karadeniz ekibi, yedinci sırada.

Tüpraş Stadı'nda saat 20'de başlayacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Worrall, Masuaku, Chamberlain, Salih, Ghezzal, Muci, Rashica ve Semih

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Aliqulov, Emirhan, Halil İbrahim, Shelvey, Olawoyin, Akintola, Varesanovic, Zeqiri ve Gaich

Hatayspor'da Volkan Demirel'den istifa kararı

Hatayspor'da Volkan Demirel'den istifa kararı

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...