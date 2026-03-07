Beşiktaş cephesi, Galatasaray derbisinden sonra hakem Ozan Ergün'e çıkıştı. "İnanılmaz, anlam veremiyorum"
07.03.2026 22:35
Beşiktaşlı futbolcular Orkun Kökçü ve Ersin Destanoğlu, Galatasaray derbisinin ardından konuştu.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'ı ağırladı.
Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadyumu'ndaki müsabakadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı ve 17 maçlık yenilmezlik serisinin sonuna geldi.
Beşiktaşlı futbolcular Orkun Kökçü ve Ersin Destanoğlu, maç sonu flaş röportajda hakem Ozan Ergün'e yönelik eleştirilerde bulundu.
KÖKÇÜ: "HEP BİZE KARŞI OLUYOR"
İlk olarak söz alan Orkun Kökçü, "İlk yarıda daha iyi başlayabilirdik. İkinci yarı daha istekli, hırslıydık. İlk yarı atılacak kişi, ikinci yarı atıldı. Pozisyon bulduk, atamadık. O kırmızı karttan önce başka kırmızı kart vardı. Sırtını döndü, gitti. Yapacak bir şey yok, hep bize karşı oluyor." dedi.
Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü'nün maçta sarı kart gördüğü an.
DESTANOĞLU: "İNANILMAZ, ANLAM VEREMİYORUM"
Kaleci Ersin Destanoğlu ise "Maça çok iyi başlayamadık ama plan vardı, onu sahaya yansıtmaya çalıştık. Yeterince yansıtamadık. Bir kırmızı kart pozisyonu var. İnanılmaz! Trabzon'da Fener'de çağırırlar, VAR nasıl çağırmadı! Anlam veremiyorum! Adamı ilk yarı atması lazım, atmıyor. Osimhen'in pozisyonu var. Anlamıyorum. İzleyip de geldim. İnanılmaz, inanılmaz, anlam veremiyorum! O dakikadan sonra 10 kişi kalmaları da bir şey ifade etmiyor. Yere yatıyorlar. Kırmızı kartlar, sarı kartla es geçiliyor. Anlam veremiyorum. Cidden anlam veremiyorum. Millete verilmiyor, bize veriliyor. Maçın önüne geçti hakem." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'nun maç içindeki görüntüsü.