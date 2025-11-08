Beşiktaş cephesinden maç sonu açıklama: "Işıklar kapanmadı, yeni açtık"

Sergen Yalçın'ın cezası nedeniyle kulübede olan ve maç sonucu röportaj veren Beşiktaş Antrenörü Murat Kaytaz mücadeleyi değerlendirdi.



Kaytaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar:



"Oyun rakibe geçti zaman zaman ama pozisyon vermedik. Kırılmadık. Devre arasında '2-0 olması önemli değil, 0-0 başlıyoruz, taktikten kopmayacağız.' dedim. Tammy'nin golünde şans ilk defa yanımızda oldu. Şeytanın bacağını kırdık.



Antalya'nın 5-3-2 formatında karşılayacağını biliyorduk net şekilde. Ön 3'lünün arkasına nasıl sızacağımıza çalıştık. Zeminin azizliğine de uğradık. Türkiye'de bunu geliştirmemiz lazım.

Duran top golü bulduk, bu tesadüf değil. Öncesinde Gabi vurdu. Cengiz vurmaktan vazgeçti zeminden dolayı. Biz bunlara çok çalışıyoruz.

Beşiktaş'ı layık olduğu yere getireceğiz. Karalar bağlamaya gerek yok. Beşiktaş havlu attı ne oldu kontak kapattık mı yani. Rakiplerimiz Avrupa maçları oynuyor, biz tesiste izliyor üzülüyoruz. Biz Beşiktaş'ı Avrupa'ya taşıyacağız. Işıklar kapanmadı, biz daha yeni açtık."